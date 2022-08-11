На ТРК «Фокус» в Челябинске не нашлось покупателей

Месячный срок для продажи ТРК посчитали слишком незначительным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске не состоялись торги по продаже торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Фокус». Как сообщил URA.RU директор компании «Торги-ру» Андрей Окулов, на аукцион не поступило ни одной заявки.

«Срок для приема заявок 11 августа завершился. Не поступило ни одной. Торги признали несостоявшимися», — резюмировал URA.RU Окулов.

В качестве способа продажи избрали торги по продаже стопроцентной доли в компании «Адреналин» на повышение цены. Для сбора заявок выделили месяц. По мнению собеседника URA.RU, это слишком маленький срок для реализации столь крупного объекта по рыночной цене.

Участник рынка оценил срок экспозиции объекта от трех месяцев до года, предложив другие виды продажи. Публичное предложение, когда участники рынка предлагают свои цены покупки, специалист считает достаточно уместным в случае с продажей «Фокуса».

Впервые объявление о продаже было выставлено 13 июля. Площадь ТРК достигает 59 тысяч кв. метров. Арендаторы в комплексе работают с 2009 года. Арендный поток составляет 429 миллионов рублей в год. На запрос URA.RU владелец ТРК Владимир Ланде на момент публикации материала не ответил.