Екатеринбуржца уволили из Яндекса за мастурбацию в «Магните»

12 августа 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Сборщик еды заявил, что его оклеветали (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU С жителем Екатеринбурга, который трудился сборщиком продуктов в агрегаторе «Яндекс.Еда», расторгли трудовой договор под предлогом мастурбации и эксгибиционизма, которыми он якобы занимался на рабочем месте в магазине «Магнит». Сам молодой человек заявил URA.RU, что его оклеветали и компания выдумала причину, чтобы уволить лишних сотрудников. Трудовой договор у мужчины заключен с кадровым агентством — ООО «Лидер Консалт Персонал», который является партнером «Яндекса» и, в частности, подыскивает для крупных компаний доставщиков и сборщиков еды. Доставщик находился в отпуске, когда обнаружил, что его рабочий аккаунт заблокирован. «Тим-лидер объяснил, что меня ограничили в доступе, потому что я якобы показывал половые органы сотрудникам „Магнита“ и другим сборщикам, а также за мастурбацию на рабочем месте. Абсурдно? Абсурдно. Вы представляете человека в рабочей форме „Яндекса“, который будет что-то показывать при коллегах, при покупателях? Это же аморально», — возмущается сотрудник. Сборщик попросил начальство предоставить ему письменные заявления тех, кто на него пожаловался, а также показать зафиксированное на видео непотребное поведение. Ответа он не получил. Мужчина уверен, что в компании нелепую причину придумали для того, чтобы избавиться от него как от балласта. «Мы, сборщики — сотрудники „Яндекса“, но договор у нас заключен с „Лидер Консалт Персоналом“. Они партнеры, и у них договор с сетью „Магнит“ о доставке еды. Но „Магнит“ открыл собственное приложение о доставке, а через „Яндекс“ еду покупатели заказывают неохотно. У компании отпала необходимость в нашей работе, и от людей избавляются разными способами», — объяснил уволенный сотрудник. Сам он уже нашел другую работу в аналогичном сервисе. От прежних работодателей мужчина намерен взыскать неустойку за простой. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Яндекса» в Екатеринбурге, но на звонок никто не ответил. В кадровом агентстве «Лидер Консалт Персонал» сообщение от журналиста приняли и пообещали перезвонить позднее. Также агентство направило запрос в сеть «Магнит». Ранее поставщики рыбы пожаловались на «Яндекс.Еду», которая экономит на налогах. Агрегат массово переводит своих курьеров в самозанятые, чтобы не отчислять средства в ПФР и Фонд соцстрахования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С жителем Екатеринбурга, который трудился сборщиком продуктов в агрегаторе «Яндекс.Еда», расторгли трудовой договор под предлогом мастурбации и эксгибиционизма, которыми он якобы занимался на рабочем месте в магазине «Магнит». Сам молодой человек заявил URA.RU, что его оклеветали и компания выдумала причину, чтобы уволить лишних сотрудников. Трудовой договор у мужчины заключен с кадровым агентством — ООО «Лидер Консалт Персонал», который является партнером «Яндекса» и, в частности, подыскивает для крупных компаний доставщиков и сборщиков еды. Доставщик находился в отпуске, когда обнаружил, что его рабочий аккаунт заблокирован. «Тим-лидер объяснил, что меня ограничили в доступе, потому что я якобы показывал половые органы сотрудникам „Магнита“ и другим сборщикам, а также за мастурбацию на рабочем месте. Абсурдно? Абсурдно. Вы представляете человека в рабочей форме „Яндекса“, который будет что-то показывать при коллегах, при покупателях? Это же аморально», — возмущается сотрудник. Сборщик попросил начальство предоставить ему письменные заявления тех, кто на него пожаловался, а также показать зафиксированное на видео непотребное поведение. Ответа он не получил. Мужчина уверен, что в компании нелепую причину придумали для того, чтобы избавиться от него как от балласта. «Мы, сборщики — сотрудники „Яндекса“, но договор у нас заключен с „Лидер Консалт Персоналом“. Они партнеры, и у них договор с сетью „Магнит“ о доставке еды. Но „Магнит“ открыл собственное приложение о доставке, а через „Яндекс“ еду покупатели заказывают неохотно. У компании отпала необходимость в нашей работе, и от людей избавляются разными способами», — объяснил уволенный сотрудник. Сам он уже нашел другую работу в аналогичном сервисе. От прежних работодателей мужчина намерен взыскать неустойку за простой. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Яндекса» в Екатеринбурге, но на звонок никто не ответил. В кадровом агентстве «Лидер Консалт Персонал» сообщение от журналиста приняли и пообещали перезвонить позднее. Также агентство направило запрос в сеть «Магнит». Ранее поставщики рыбы пожаловались на «Яндекс.Еду», которая экономит на налогах. Агрегат массово переводит своих курьеров в самозанятые, чтобы не отчислять средства в ПФР и Фонд соцстрахования.