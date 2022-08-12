Источник: Шойгу прилетел на «Уралвагонзавод» на вертолете

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл на нижнетагильский «Уралвагонзавод» (Свердловская область) на военном вертолете. Как рассказал источник URA.RU, к приезду министра перекрыли все дороги к заводу, а сам вертолет приземлился на специальную площадку предприятия.
«Ближе к 16:20 над заводом пролетел военный вертолет, привезли министра. Главные дороги к заводу перекрыты, рабочие через проходную покидают предприятие. Вертолет приземлился на площадке завода, оттуда Шойгу вместе с представителями завода и своими подчиненными направился в один из корпусов», — рассказал источник.
Ранее URA.RU сообщало, что министр обороны РФ Сергей Шойгу планирует посетить Свердловскую область. Формат его визита будет закрытым, однако известно, что глава Минобороны посетит местные оборонные заводы и проведет встречу со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.
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