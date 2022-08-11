В Пермском крае завод попросил у банка миллиардный кредит

12 августа 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Решение о миллиардном кредите принято на совете директоров предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае «Березниковский содовый завод», который входит в состав холдинга «Башкирская химия», возьмет кредит в ПАО «Росбанк» на сумму 1 миллиард рублей. Такое решение принято на заседании совета директоров предприятия. «Принято решение: выразить согласие на совершение сделки по заключению Рамочного договора о предоставлении кредитов между АО „Березниковский содовый завод“ и ПАО „Росбанк“. Лимит задолженности 1 000 000 000 (один миллиард) рублей — максимально возможная величина основного долга в рамках кредитной линии», — указано в отчете, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). В документе уточняется, что кредитный договор будет заключен на 36 месяцев. Проценты по кредиту начисляются по фиксированной ставке — не более 15 процентов годовых. «Березниковский содовый завод» (БСЗ) — старейший производитель кальцинированной соды на территории СНГ. В 2021 году БСЗ более чем в два раза сократил чистую прибыль, которая составила 321,8 млн рублей. Управляется предприятие химическим холдингом ОАО «Башкирская химия», в который также входят АО «Башкирская содовая компания» и ООО Торговый дом «Башхим». По данным Интерфакс-ЦРКИ, на сегодня общие долговые обязательства этих предприятий перед ПАО «Росбанк» составляют 7,5 миллиардов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продают агрокомплекс, находящийся в конкурсном производстве. Предприятие принадлежало агрохолдингу «Ашатли», который не смог выплатить кредит «Сбербанку» и сейчас проходит процедуру банкротства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае «Березниковский содовый завод», который входит в состав холдинга «Башкирская химия», возьмет кредит в ПАО «Росбанк» на сумму 1 миллиард рублей. Такое решение принято на заседании совета директоров предприятия. «Принято решение: выразить согласие на совершение сделки по заключению Рамочного договора о предоставлении кредитов между АО „Березниковский содовый завод“ и ПАО „Росбанк“. Лимит задолженности 1 000 000 000 (один миллиард) рублей — максимально возможная величина основного долга в рамках кредитной линии», — указано в отчете, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). В документе уточняется, что кредитный договор будет заключен на 36 месяцев. Проценты по кредиту начисляются по фиксированной ставке — не более 15 процентов годовых. «Березниковский содовый завод» (БСЗ) — старейший производитель кальцинированной соды на территории СНГ. В 2021 году БСЗ более чем в два раза сократил чистую прибыль, которая составила 321,8 млн рублей. Управляется предприятие химическим холдингом ОАО «Башкирская химия», в который также входят АО «Башкирская содовая компания» и ООО Торговый дом «Башхим». По данным Интерфакс-ЦРКИ, на сегодня общие долговые обязательства этих предприятий перед ПАО «Росбанк» составляют 7,5 миллиардов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продают агрокомплекс, находящийся в конкурсном производстве. Предприятие принадлежало агрохолдингу «Ашатли», который не смог выплатить кредит «Сбербанку» и сейчас проходит процедуру банкротства.