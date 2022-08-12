Милонов анонсировал законопроект о запрете абортов по ОМС

12 августа 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Плоды после абортов использует индустрия красоты, сказал Виталий Милонов Фото: Илья Московец © URA.RU Осенью текущего года на рассмотрение в Госдуму РФ внесут законопроект о запрете вывода абортов из системы Обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил в беседе с корреспондентом URA.RU заместитель председателя комитета нижней палаты Федерального собрания по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. «Этой осенью, я надеюсь, нам удастся внести законопроект. Сделать очередную попытку о выводе абортов из системы ОМС. Те, кто выступают против — это люди, которые вольно или невольно выступают на стороне фармакологической мафии. Потому что тела убитых младенцев используют для различных косметических и прочих целей. Предполагается вывод из системы ОМС всех абортов не по медицинским показаниям», — сказал Виталий Милонов. Депутат считает, что против такого предложения могут высказываться только неверующие люди. «Я хочу посмотреть, кто будет достаточно бессовестным, чтобы выступать против этого законопроекта. Потому что эти люди должны будут публично сказать, что они не христиане, не православные, не мусульмане. Они атеисты. Ни один христианин такого не сможет [заявить]», — объяснил парламентарий. Дискуссии о запрете абортов ведутся по всему миру. Так, в США начались массовые протесты в защиту данной процедуры для женщин после решения Верховного суда позволить штатам самостоятельно решать, запрещать ли аборты. В России полностью или частично запретить прерывание беременности пытались несколько раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осенью текущего года на рассмотрение в Госдуму РФ внесут законопроект о запрете вывода абортов из системы Обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил в беседе с корреспондентом URA.RU заместитель председателя комитета нижней палаты Федерального собрания по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. «Этой осенью, я надеюсь, нам удастся внести законопроект. Сделать очередную попытку о выводе абортов из системы ОМС. Те, кто выступают против — это люди, которые вольно или невольно выступают на стороне фармакологической мафии. Потому что тела убитых младенцев используют для различных косметических и прочих целей. Предполагается вывод из системы ОМС всех абортов не по медицинским показаниям», — сказал Виталий Милонов. Депутат считает, что против такого предложения могут высказываться только неверующие люди. «Я хочу посмотреть, кто будет достаточно бессовестным, чтобы выступать против этого законопроекта. Потому что эти люди должны будут публично сказать, что они не христиане, не православные, не мусульмане. Они атеисты. Ни один христианин такого не сможет [заявить]», — объяснил парламентарий. Дискуссии о запрете абортов ведутся по всему миру. Так, в США начались массовые протесты в защиту данной процедуры для женщин после решения Верховного суда позволить штатам самостоятельно решать, запрещать ли аборты. В России полностью или частично запретить прерывание беременности пытались несколько раз.