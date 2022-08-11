Жителей Курганской области возмутило объединение школ

12 августа 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

В Шадринске объединили две школы, некоторые жители обеспокоены реорганизацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Шадринска Курганской области возмутило объединение школ №10 и №13. По его словам, родителям придется платить за непрофильное образование и книги, а качество образования ухудшится. Об этом говорится в посте от пользователя Сергея Мамука. «Школу №13 закрывают и объединяют со школой №10. Будет один директор и будет бюджетная школа, а это значит, что родителям придется за все платить самим, <…> за непрофильные предметы, хозяйственные нужды и книги. Не будет государственного финансирования. Качество обучения снизится, потому что будут один директор и завуч на две большие школы», — пишет мужчина в посте группы «Шадринск-регион 45» в соцсети «Вконтакте». В школе №13 URA.RU подтвердили информацию об объединении учреждений, отметив, что теперь школами руководит директор Людмила Коромыслова из школы №10. Во втором учреждении URA.RU сообщили, что директор и все заместители находятся в отпуске, поэтому попросили обратиться за комментарием позже. Руководитель шадринского отдела образования Светлана Кислицына сообщила URA.RU, что две муниципальные городские школы №13 и №10 объединяются путем реорганизации. «Школы будут функционировать в прежнем режиме, ничего не меняется. Объединение произошло по причине необходимости», — говорит Кислицына. URA.RU направило официальный запрос в областной департамент образования и науки. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители села Строево обеспокоены объединением школ с другим селом. Из-за этого некоторым ученикам придется ездить на уроки за 40 км. В областном департаменте образования URA.RU сообщили, что данные школы объединяются для повышения качества образования. До этого три выпускника Строевской школы не смогли сдать экзамены по математике и предметам по выбору. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Шадринска Курганской области возмутило объединение школ №10 и №13. По его словам, родителям придется платить за непрофильное образование и книги, а качество образования ухудшится. Об этом говорится в посте от пользователя Сергея Мамука. «Школу №13 закрывают и объединяют со школой №10. Будет один директор и будет бюджетная школа, а это значит, что родителям придется за все платить самим, <…> за непрофильные предметы, хозяйственные нужды и книги. Не будет государственного финансирования. Качество обучения снизится, потому что будут один директор и завуч на две большие школы», — пишет мужчина в посте группы «Шадринск-регион 45» в соцсети «Вконтакте». В школе №13 URA.RU подтвердили информацию об объединении учреждений, отметив, что теперь школами руководит директор Людмила Коромыслова из школы №10. Во втором учреждении URA.RU сообщили, что директор и все заместители находятся в отпуске, поэтому попросили обратиться за комментарием позже. Руководитель шадринского отдела образования Светлана Кислицына сообщила URA.RU, что две муниципальные городские школы №13 и №10 объединяются путем реорганизации. «Школы будут функционировать в прежнем режиме, ничего не меняется. Объединение произошло по причине необходимости», — говорит Кислицына. URA.RU направило официальный запрос в областной департамент образования и науки. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители села Строево обеспокоены объединением школ с другим селом. Из-за этого некоторым ученикам придется ездить на уроки за 40 км. В областном департаменте образования URA.RU сообщили, что данные школы объединяются для повышения качества образования. До этого три выпускника Строевской школы не смогли сдать экзамены по математике и предметам по выбору.