Из-за объединения сельских школ в Курганской области детям придется ездить на уроки за 40 км Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители села Строево Курганской области недовольны возможным слиянием со школой в соседнем селе. Из-за этого некоторым детям придется ездить на уроки за 40 км. Об этом говорится в посте группы «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Я проживаю в селе Строево Варгашинского района. В нашу школу пришло постановление о слиянии со школой в селе Дубровное. У нас учатся 58 детей, из них 40 детей на подвозе из сел Дундино, Саламатное и Спорное. Если произойдет слияние детям придется ездить за 40 километров в школу, а учителей могут сократить», — говорится в анонимном обращении.

Глава Варгашинского района Валерий Яковлев ответил URA.RU, что вопрос об объединении школ находится на стадии обсуждения. Окончательное решение еще не принято, однако полностью увольнять коллектив Строевской школы никто не планирует. И. о. директора Строевской школы Светлана Потапова от комментариев URA.RU отказалась. Дозвониться до директора Дубровинской школы Елены Щеколовой не удалось.

До этого URA.RU сообщало, что родители школьников недовольны качеством питания в городской школе №43. Фотографии из школьной столовой родители выложили в соцсетях.