21 июня 2022

В Курганской области объяснили, почему объединяют школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школа, школьники, ученики, уроки
Курганские чиновники считают, что объединение двух школ скажется на качестве образования (архивное фото) Фото:

В департаменте образования и науки Курганской области объяснили объединение школ в селах Строево и Дубровное Варгашинского района. Цель — повышение качества образования, говорится в информации, которая опубликована на официальном сайте ведомства.

«В этом году из четырех девятиклассников Строевской школы только один справился со всеми экзаменами. Три выпускника не смогли сдать экзамены по математике и предметам по выбору. Педагоги совмещают 1,5-2 ставки. Как видим, результаты работы — не в пользу учеников», — говорится в сообщении профильного департамента. По словам чиновников, объединение позволит школе выполнять нормативы, а учителям — качественно работать.

С нового учебного года педагогов и учеников Строевской школы будут возить в село Дубровное. В школе села Строево, добавили в департаменте, продолжит учиться начальное звено.

Ранее URA.RU писало, что курганцев обеспокоило возможное объединение школ. Жители переживали, что детям придется ездить на уроки за 40 километров.

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В департаменте образования и науки Курганской области объяснили объединение школ в селах Строево и Дубровное Варгашинского района. Цель — повышение качества образования, говорится в информации, которая опубликована на официальном сайте ведомства. «В этом году из четырех девятиклассников Строевской школы только один справился со всеми экзаменами. Три выпускника не смогли сдать экзамены по математике и предметам по выбору. Педагоги совмещают 1,5-2 ставки. Как видим, результаты работы — не в пользу учеников», — говорится в сообщении профильного департамента. По словам чиновников, объединение позволит школе выполнять нормативы, а учителям — качественно работать. С нового учебного года педагогов и учеников Строевской школы будут возить в село Дубровное. В школе села Строево, добавили в департаменте, продолжит учиться начальное звено. Ранее URA.RU писало, что курганцев обеспокоило возможное объединение школ. Жители переживали, что детям придется ездить на уроки за 40 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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