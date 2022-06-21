В Курганской области объяснили, почему объединяют школы

22 июня 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники считают, что объединение двух школ скажется на качестве образования (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В департаменте образования и науки Курганской области объяснили объединение школ в селах Строево и Дубровное Варгашинского района. Цель — повышение качества образования, говорится в информации, которая опубликована на официальном сайте ведомства. «В этом году из четырех девятиклассников Строевской школы только один справился со всеми экзаменами. Три выпускника не смогли сдать экзамены по математике и предметам по выбору. Педагоги совмещают 1,5-2 ставки. Как видим, результаты работы — не в пользу учеников», — говорится в сообщении профильного департамента. По словам чиновников, объединение позволит школе выполнять нормативы, а учителям — качественно работать. С нового учебного года педагогов и учеников Строевской школы будут возить в село Дубровное. В школе села Строево, добавили в департаменте, продолжит учиться начальное звено. Ранее URA.RU писало, что курганцев обеспокоило возможное объединение школ. Жители переживали, что детям придется ездить на уроки за 40 километров. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В департаменте образования и науки Курганской области объяснили объединение школ в селах Строево и Дубровное Варгашинского района. Цель — повышение качества образования, говорится в информации, которая опубликована на официальном сайте ведомства. «В этом году из четырех девятиклассников Строевской школы только один справился со всеми экзаменами. Три выпускника не смогли сдать экзамены по математике и предметам по выбору. Педагоги совмещают 1,5-2 ставки. Как видим, результаты работы — не в пользу учеников», — говорится в сообщении профильного департамента. По словам чиновников, объединение позволит школе выполнять нормативы, а учителям — качественно работать. С нового учебного года педагогов и учеников Строевской школы будут возить в село Дубровное. В школе села Строево, добавили в департаменте, продолжит учиться начальное звено. Ранее URA.RU писало, что курганцев обеспокоило возможное объединение школ. Жители переживали, что детям придется ездить на уроки за 40 километров.