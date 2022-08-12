Невролог Хорошев заявил, что врачи виноваты в инсультах россиян

13 августа 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Высокое давление может спасать мозг от смерти, сказал Павел Хорошев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В большей части инсультов в России виноваты врачи, которые выписали пациентам ненужные лекарства. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-невролог Павел Хорошев. «Виновниками многих, если не большинства, инсультов являются врачи. С возрастом у человека забиваются сосуды, точно так же, как сантехника. Бляшки перекрывают просвет сосудов. Это основная причина. Реже — аневризма. С 40-45 лет нужно назначать статины или фибраты либо комбинацию. У нас врачи к этому абсолютно не приучены. Эти препараты делают бляшку меньше, и „сантехника“ наша более менее восстанавливается. Если не назначают, то сосуды забиваются и подача жидкости, то есть крови и лимфы, в ткани нарушаются. Они начинают голодать», — сказал Павел Хорошев. По его словам, из-за данного процесса сердце и мозг подают сигналы, что они умирают. «Специальный центр воспринимает эти вещества и повышает давление, чтобы через забитые сосуды прокачать большое количество составов с кислородом, с глюкозой, минералами, чтобы накормить эти ткани. Повышается артериальное давление. Что должен сделать нормальный врач? Он должен сообразить, что забиты сосуды и нужно назначить статины или фибраты. Но 99% российских врачей снижают больному давление, потому что пациенту некомфортно, у него болит голова. А это давление обеспечивало ткани питанием», — отметил невролог. Врач добавил, что на фоне данных факторов инсульт у больного развивается ночью. «Давление снижается, и начинается умирание либо сердца, либо мозга, либо того и другого. Врач назначает таблетки вне зависимости, есть у больного давление или нет, а просто говорит: пейте три паза в сутки. Он не говорит измерять давление, и если будет такое-то — выпейте полтаблетки, если другое — то четвертинку. Ночью у всех людей давление снижается. Допустим, накануне оно и так было невысокое, а врач еще дает таблетку. В результате у больного развивается инсульт или инфаркт миокарда», — добавил Хорошев. Фибраты — лекарственные средства, применяемые для снижения уровня холестерина в крови и профилактики атеросклеротических бляшек. Статины — наиболее распространенные препараты, снижающие уровень холестерина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В большей части инсультов в России виноваты врачи, которые выписали пациентам ненужные лекарства. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-невролог Павел Хорошев. «Виновниками многих, если не большинства, инсультов являются врачи. С возрастом у человека забиваются сосуды, точно так же, как сантехника. Бляшки перекрывают просвет сосудов. Это основная причина. Реже — аневризма. С 40-45 лет нужно назначать статины или фибраты либо комбинацию. У нас врачи к этому абсолютно не приучены. Эти препараты делают бляшку меньше, и „сантехника“ наша более менее восстанавливается. Если не назначают, то сосуды забиваются и подача жидкости, то есть крови и лимфы, в ткани нарушаются. Они начинают голодать», — сказал Павел Хорошев. По его словам, из-за данного процесса сердце и мозг подают сигналы, что они умирают. «Специальный центр воспринимает эти вещества и повышает давление, чтобы через забитые сосуды прокачать большое количество составов с кислородом, с глюкозой, минералами, чтобы накормить эти ткани. Повышается артериальное давление. Что должен сделать нормальный врач? Он должен сообразить, что забиты сосуды и нужно назначить статины или фибраты. Но 99% российских врачей снижают больному давление, потому что пациенту некомфортно, у него болит голова. А это давление обеспечивало ткани питанием», — отметил невролог. Врач добавил, что на фоне данных факторов инсульт у больного развивается ночью. «Давление снижается, и начинается умирание либо сердца, либо мозга, либо того и другого. Врач назначает таблетки вне зависимости, есть у больного давление или нет, а просто говорит: пейте три паза в сутки. Он не говорит измерять давление, и если будет такое-то — выпейте полтаблетки, если другое — то четвертинку. Ночью у всех людей давление снижается. Допустим, накануне оно и так было невысокое, а врач еще дает таблетку. В результате у больного развивается инсульт или инфаркт миокарда», — добавил Хорошев. Фибраты — лекарственные средства, применяемые для снижения уровня холестерина в крови и профилактики атеросклеротических бляшек. Статины — наиболее распространенные препараты, снижающие уровень холестерина.