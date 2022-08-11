Пермяк рассказал об отношении к русским в Испании

12 августа 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Барселонцы явно не выражают негатив в сторону русских Фото: Иван Некрасов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Руководитель турфирмы «Пегас-туристик» в Перми Евгений Купин улетел отдыхать в Барселону (Испания), которую в России официально признали недружественной, и параллельно с отдыхом отвечает в своих соцсетях на вопросы, больше всего волнующие пермских туристов. И самый первый: «Как в Испании относятся к русским?» Евгений Купин рассказал, с каким отношением он столкнулся. «Надо понимать, что я не хожу по улицам и не кричу, что я — русский. Но и не скрываю. Если спрашивают — я отвечу. Так вот, за все разы в ходе беседы, к примеру, пока мне делали коктейль или продавали воду, какой-то супернегативной реакции я не получил. Но позитивной, кстати, тоже. Меня никто не отругал, что я русский, никто не похвалил… По-моему, это нормально», — рассказал Евгений. Евгений добавил, что в целом барселонцы — добрые и отзывчивые и если по отношению к ним вести себя адекватно, то они ответят тем же. Также мужчина рассказал историю про русских туристов, которые по пути в Хельсинки в автобусе столкнулись с нетрезвым финном. Он начал кричать «Слава Украине». Но мужчину быстро высадили из автобуса за пьяное поведение. Ранее Россия составила список недружественных государств, совершающих в отношении РФ недружественные действия. В него вошла и Испания. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели против России более 10 тысяч санкций из-за вынужденной российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — подчеркнул президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель турфирмы «Пегас-туристик» в Перми Евгений Купин улетел отдыхать в Барселону (Испания), которую в России официально признали недружественной, и параллельно с отдыхом отвечает в своих соцсетях на вопросы, больше всего волнующие пермских туристов. И самый первый: «Как в Испании относятся к русским?» Евгений Купин рассказал, с каким отношением он столкнулся. «Надо понимать, что я не хожу по улицам и не кричу, что я — русский. Но и не скрываю. Если спрашивают — я отвечу. Так вот, за все разы в ходе беседы, к примеру, пока мне делали коктейль или продавали воду, какой-то супернегативной реакции я не получил. Но позитивной, кстати, тоже. Меня никто не отругал, что я русский, никто не похвалил… По-моему, это нормально», — рассказал Евгений. Евгений добавил, что в целом барселонцы — добрые и отзывчивые и если по отношению к ним вести себя адекватно, то они ответят тем же. Также мужчина рассказал историю про русских туристов, которые по пути в Хельсинки в автобусе столкнулись с нетрезвым финном. Он начал кричать «Слава Украине». Но мужчину быстро высадили из автобуса за пьяное поведение. Ранее Россия составила список недружественных государств, совершающих в отношении РФ недружественные действия. В него вошла и Испания. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели против России более 10 тысяч санкций из-за вынужденной российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — подчеркнул президент.