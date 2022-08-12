В Екатеринбурге приостановили проект по замене «Эха Москвы»

12 августа 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

По словам экс-редактора «Эха Москвы — Екатеринбург», замены закрывшейся радиостанции не будет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Проект по запуску радиостанции «Радио 91,4 ФМ», которая должна была заменить прекратившее свою работу «Эхо Москвы — Екатеринбург», приостановили на неопределенный срок. Об этом URA.RU рассказал экс-редактор екатеринбургского «Эха Москвы» Максим Путинцев. «Никаких планов у нас нет совершенно в этом отношении», — прокомментировал ситуацию Путинцев. Также он добавил, что ни о каких планах ему ничего не известно, хотя в марте 2022 года шла речь о том, что новая радиостанция появится, но для этого нужно переоформить документы. Федеральную радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от вещания 2 марта, следом свою работу прекратила и екатеринбургская редакция. В марте 2022 года «Эхо Москвы — Екатеринбург» заявляло, что возобновит вещание 21 марта под новым именем «Радио 91,4 ФМ», но вещание было отложено. В настоящее время Максим Путинцев является заместителем президента футбольного клуба «Урал» и занимается связями с общественностью, а его бывшие сотрудники работают на других радиостанциях и телеканалах Екатеринбурга.

Проект по запуску радиостанции «Радио 91,4 ФМ», которая должна была заменить прекратившее свою работу «Эхо Москвы — Екатеринбург», приостановили на неопределенный срок. Об этом URA.RU рассказал экс-редактор екатеринбургского «Эха Москвы» Максим Путинцев. «Никаких планов у нас нет совершенно в этом отношении», — прокомментировал ситуацию Путинцев. Также он добавил, что ни о каких планах ему ничего не известно, хотя в марте 2022 года шла речь о том, что новая радиостанция появится, но для этого нужно переоформить документы. Федеральную радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от вещания 2 марта, следом свою работу прекратила и екатеринбургская редакция. В марте 2022 года «Эхо Москвы — Екатеринбург» заявляло, что возобновит вещание 21 марта под новым именем «Радио 91,4 ФМ», но вещание было отложено. В настоящее время Максим Путинцев является заместителем президента футбольного клуба «Урал» и занимается связями с общественностью, а его бывшие сотрудники работают на других радиостанциях и телеканалах Екатеринбурга.