Первый реванш «Эхо Москвы» в Екатеринбурге сорвался

Ранее Максим Путинцев сообщил, что «Эхо Москвы» начнет вещание в Екатеринбурге 21 марта под новым брендом «Радио 91,4 ФМ» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Радиостанция «Эхо Москвы» в Екатеринбурге отложило начало своего вещания под новым брендом «Радио 91,4 ФМ». Об этом сообщил главный редактор Максим Путинцев на своей странице в Facebook.

«Все оказалось не так просто, как хотелось бы. В понедельник 21 марта мы в эфир не выйдем. Для подготовки к возвращению на свою волну нам потребуется некоторое время», — рассказал Путинцева.

Также главный редактор «Эха Москвы» отметил, что предстоит переоформить документы. «Этим уже занимаются соответствующие специалисты. Как будет что сказать, обязательно сообщу», — отметил Путинцев и извинился за то, что необоснованно обнадежил слушателей.

Один из источников в медиасфере рассказал URA.RU, что накладки с выходом радиостанции в эфир могут быть по иным причинам. «В эфире прошлого екатеринбургского „Эха“ были эмигрировавший соучастник попытки переворота в Белоруссии Федор Крашенинников и экс-координатор организации „Открытая Россия“ (признана нежелательной на территории РФ) в Екатеринбурге Максим Верников», — отмечает источник. Крашенинников комментировать ситуацию отказался. Другой источник отмечает, что формально в такой ситуации СМИ лицензию не теряет. «Такой зависимости нет, просто в лицензию вносятся изменения, а конкурсы проводятся по всем конкурсным городам», — поясняет собеседник.

Корреспондент URA.RU направил запрос в свердловский Роскомнадзор и Государственную комиссию по радиочастотам, чтобы выяснить, на каком основании происходит перерегистрация «Эха Москвы». На момент написания новости информации не поступало.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Максим Путинцев объявил о том, что екатеринбургская радиостанция «Эхо Москвы» намерена возобновить вещание 21 марта под новым именем «Радио 91,4 ФМ». При этом в медиатусовке Екатеринбурга ходили слухи, что «Эхо Москвы» спешно перерегистрируется, чтобы получить новую лицензию на телерадиовещание. Все это стало следствием того, что федеральная радиостанция «Эхо Москвы» перестала выходит в эфир со 2 марта. Вместе с ним вещание прекратила радиостанция в Екатеринбурге. Позже главный редактор Алексей Венедиктов ушел с радиостанции. Все это стало следствием того, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям.

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