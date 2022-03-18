«Эхо Москвы» будет выходить под брендом «Радио 91,4 ФМ» с 21 марта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбургская радиостанция «Эхо Москвы» намерена возобновить вещание 21 марта под новым именем «Радио 91,4 ФМ». Об этом URA.RU сообщил главный редактор радиостанции Максим Путинцев.

«Мы поняли, что нет смысла оставаться под этим брендом („Эхо Москвы“, — прим.ред). Сейчас в процессе смены лицензии, куда как раз внесем новое название. Пока будем 12 часов, но планируем перейти на круглосуточное вещание», — сообщил Путинцев.

Также он подчеркнул, что в эфир будут выходить музыкальные и разговорные программы, а также сохранятся дискуссионные передачи, которые выходили в эфире «Эха Москвы», но с поправкой на новое законодательство. Речь идет об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации.

По словам Путинцева, весь коллектив радиостанции продолжит работу в полном составе. Также он рассказал, что после остановки вещания прежние рекламодатели решили продолжить сотрудничество с коллективом радиостанции.

Источники URA.RU ранее сообщали, что «Эхо Москвы» спешно перерегистрируется, чтобы получить новую лицензию на телерадиовещание. 2 марта федеральную радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от вещания. После этого выходить в эфир перестала и редакция в Екатеринбурге, а все сотрудники ушли в отпуск. Позже главный редактор Алексей Венедиктов ушел с радиостанции.

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