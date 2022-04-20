Сотрудники «Эха Москвы» в Екатеринбурге работают на другом радио

Некоторые из сотрудников «Эха Москвы» ведут эфиры на Rock Arsenal Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Слушатели радиостанции Rock Arsenal заметили, что в эфире появилась передача «Утренний разворот на Екатеринбург». Разговорное шоу ранее выходило на «Эхо Москвы».

«На 104,5 FM [частота радио Rock Arsenal] утром слышал „Утренний разворот“, который раньше вещал на 91,4 FM», — написал один из слушателей радио в социальной сети «ВКонтакте». Другой пользователь подтвердил, что также слышал шоу на волне 104,5 FM. Он уверен, что редакцию задействуют на другой радиостанции, чтобы люди не сидели без работы.

На странице радиоведущей «Эхо Москвы» Маргариты Балакирской в социальной сети один из слушателей также поинтересовался, действительно ли журналистка снова в эфире и на какой частоте. Балакирская коротко ответила, что выходит в эфир на волне 104,5 FM (принадлежит Rock Arsenal в Екатеринбурге).

На сайте радиостанции Rock Arsenal 5 апреля была опубликована информация о том, что в эфире появится разговорное шоу. «С 6 апреля на некоторое время в эфире Rock Arsenal в промежутке с 10:00 до 14:00 появится информационно-разговорный сегмент», — говорится в сообщении. По телефону, указанному на сайте Rock Arsenal, подтвердили, что Маргарита Балакирская выходит в эфир на их частоте. Главный редактор «Эха Москвы» Максим Путинцев также сообщил, что некоторые сотрудники редакции закрытой радиостанции работают на Rock Arsenal, но «практически все сейчас в свободном плавание».

Федеральная радиостанция «Эхо Москвы» 2 марта отключилась от эфира по требованию Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора. СМИ обвинили в распространении ложных сведений о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине, которая подразумевает защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Одновременно с московской радиостанцией были закрыты все ее представительства в российских городах. В Екатеринбурге «Эхо Москвы» решило выйти в эфир 21 марта на той же частоте, но под новым названием «Радио 91,4 ФМ». Однако запуск нового СМИ не состоялся из-за сложности с оформлением документов. Позже появилась информация, что владелец «Эхо Москвы в Екатеринбурге» зарегистрировал новую радиостанцию «Екатеринбург FM».

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