На окраине Кургана резко подешевели квартиры

15 августа 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Кургана составила 37 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Квартиры вторичного рынка жилья, расположенные в окраинном поясе Кургана, за полгода подешевели на 10%. Данная информация размещена на сайте агентства «БК Недвижимость». Его представители к окраинному поясу относят Рябково, Энергетики, Западный, КСМ, Некрасова, Северный и Восточный районы. «Наибольшему изменению подверглись квартиры в окраинном ценовом поясе (их цена за прошедшие шесть месяцев стала ниже на 10,3%). Вторичная жилая недвижимость в центральном ценовом поясе города Кургана и в микрорайоне Заозерный подешевела на 1,9% и 2,4% соответственно», — указано в сообщении. Средняя цена реально совершенных сделок купли-продажи квартир в Кургане за полгода, по данным агентства, упала на 6,3%. В компании отмечают, что в июле средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составляла 37,1 тыс. рублей. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках с начала года выросла более чем на 9000 рублей. По словам управляющего партнера специализированного застройщика «БИК-Сервис» Артема Бера, цены на новостройки продолжат расти. Это, в том числе, связано с тем, что кредиты в банках становятся дороже, а размер ежемесячного платежа для клиентов стал важнее общей стоимости квартиры.

Квартиры вторичного рынка жилья, расположенные в окраинном поясе Кургана, за полгода подешевели на 10%. Данная информация размещена на сайте агентства «БК Недвижимость». Его представители к окраинному поясу относят Рябково, Энергетики, Западный, КСМ, Некрасова, Северный и Восточный районы. «Наибольшему изменению подверглись квартиры в окраинном ценовом поясе (их цена за прошедшие шесть месяцев стала ниже на 10,3%). Вторичная жилая недвижимость в центральном ценовом поясе города Кургана и в микрорайоне Заозерный подешевела на 1,9% и 2,4% соответственно», — указано в сообщении. Средняя цена реально совершенных сделок купли-продажи квартир в Кургане за полгода, по данным агентства, упала на 6,3%. В компании отмечают, что в июле средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составляла 37,1 тыс. рублей. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках с начала года выросла более чем на 9000 рублей. По словам управляющего партнера специализированного застройщика «БИК-Сервис» Артема Бера, цены на новостройки продолжат расти. Это, в том числе, связано с тем, что кредиты в банках становятся дороже, а размер ежемесячного платежа для клиентов стал важнее общей стоимости квартиры.