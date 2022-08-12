Полиция поймала 20 водителей, нарушающих закон Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полиция Екатеринбурга провела рейд по поиску нарушителей Правил дорожного движения, а также тех, кто связан с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

«Мероприятие состоялось на территории обслуживания ОП №11 Железнодорожного района. Целью рейда является пресечение правонарушений и преступлений, а также профилактика незаконного оборота запрещенных веществ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В операции участвовали сотрудники ГИБДД, кинологи со служебной собакой, приученной к поиску наркотиков. Одного водителя поймали, когда он управлял автомобилем под воздействием запрещенных веществ. Еще 19 водителей поймали на других нарушениях.

Некоторым горожанам рассказали об ответственности за употребление наркотиков. Силовики планируют провести еще несколько рейдов, посвященных тем же целям.

Ранее силовики устроили облаву на магазин первоуральского предпринимателя. Оттуда забрали несколько блоков контрафактного табака.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу