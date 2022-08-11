Сотрудники полиции и общественники устроили облаву на магазин предпринимателя из Первоуральска, который пытался стать депутатом местной гордумы, и изъяли несколько блоков сигарет. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом операции.
«Силовики изъяли из магазина несколько блоков с сигаретами», — рассказал собеседник агентства. Источник уточнил, что рядом с магазином предпринимателя постоянно проходили потасовки и драки. Одну из них удалось заснять очевидцам.
Кроме этого, вокруг магазина обнаружили мятые пластиковые стаканчики и кучи бутылок. Большинство из них свалено на газон. В распоряжении URA.RU нет контактов самого предпринимателя. Редакция готова предоставить ему возможность высказаться.
Пресс-секретарь свердловского главка ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о рейде, но комментарий по данной теме назвал преждевременным. «Главное в работе полиции и общественников не самопиар, а неотвратимость наказания для нарушителей. А чтобы оно наступило, необходим определенный период для проведения опросов местных жителей и владельцев торговой точки, экспертиз, анализа видеонаблюдения вокруг мини-магазина и так далее. Сейчас в территориальном ОВД решается вопрос о возбуждении административного дела», — отметил полковник Горелых.
Ранее полицейские остановили торговцев немаркированными сигаретами. Силовики забрали товар у двух сестер из Новоуральска, которые, вероятно, связаны с незаконной торговлей.
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
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Сотрудники полиции и общественники устроили облаву на магазин предпринимателя из Первоуральска, который пытался стать депутатом местной гордумы, и изъяли несколько блоков сигарет. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом операции. «Силовики изъяли из магазина несколько блоков с сигаретами», — рассказал собеседник агентства. Источник уточнил, что рядом с магазином предпринимателя постоянно проходили потасовки и драки. Одну из них удалось заснять очевидцам. Кроме этого, вокруг магазина обнаружили мятые пластиковые стаканчики и кучи бутылок. Большинство из них свалено на газон. В распоряжении URA.RU нет контактов самого предпринимателя. Редакция готова предоставить ему возможность высказаться. Пресс-секретарь свердловского главка ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о рейде, но комментарий по данной теме назвал преждевременным. «Главное в работе полиции и общественников не самопиар, а неотвратимость наказания для нарушителей. А чтобы оно наступило, необходим определенный период для проведения опросов местных жителей и владельцев торговой точки, экспертиз, анализа видеонаблюдения вокруг мини-магазина и так далее. Сейчас в территориальном ОВД решается вопрос о возбуждении административного дела», — отметил полковник Горелых. Ранее полицейские остановили торговцев немаркированными сигаретами. Силовики забрали товар у двух сестер из Новоуральска, которые, вероятно, связаны с незаконной торговлей.