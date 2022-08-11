Силовики конфисковали несколько блоков сигарет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники полиции и общественники устроили облаву на магазин предпринимателя из Первоуральска, который пытался стать депутатом местной гордумы, и изъяли несколько блоков сигарет. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом операции.

«Силовики изъяли из магазина несколько блоков с сигаретами», — рассказал собеседник агентства. Источник уточнил, что рядом с магазином предпринимателя постоянно проходили потасовки и драки. Одну из них удалось заснять очевидцам.

Кроме этого, вокруг магазина обнаружили мятые пластиковые стаканчики и кучи бутылок. Большинство из них свалено на газон. В распоряжении URA.RU нет контактов самого предпринимателя. Редакция готова предоставить ему возможность высказаться.

Пресс-секретарь свердловского главка ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о рейде, но комментарий по данной теме назвал преждевременным. «Главное в работе полиции и общественников не самопиар, а неотвратимость наказания для нарушителей. А чтобы оно наступило, необходим определенный период для проведения опросов местных жителей и владельцев торговой точки, экспертиз, анализа видеонаблюдения вокруг мини-магазина и так далее. Сейчас в территориальном ОВД решается вопрос о возбуждении административного дела», — отметил полковник Горелых.

Ранее полицейские остановили торговцев немаркированными сигаретами. Силовики забрали товар у двух сестер из Новоуральска, которые, вероятно, связаны с незаконной торговлей.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU