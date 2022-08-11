На стройке элитного дома в Кургане полиция провела спецоперацию

12 августа 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

В кургане проведена спецоперация по выявлению нелегальных мигрантов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганские полицейские при силовой поддержке спецподразделения «Гром» провели операцию на стройке многоквартирного дома, где обнаружили незаконных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. По данным инсайдеров, речь идет о стройплощадке элитного дома по улице Коли Мяготина. «В ходе спецоперации было задержано семь граждан одной из азиатских республик, у которых отсутствовали разрешительные документы на работу», — сообщают в ведомстве. В УМВД уточнили, что у части задержанных необходимые бумаги все-таки были, однако выданные в другом регионе. Это не позволяло им работать в Курганской области. Кроме того, по информации МВД, один из задержанных уже попадал в поле зрения миграционных служб и повторное привлечение обернется для него депортацией. Как сообщили в силовом ведомстве, в отношении задержанных возбуждено административное дело по ст. 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации). Ранее на данном объекте сотрудники полиции уже выявляли иностранных граждан, нарушавших правила трудовой деятельности в РФ. На работодателя были составлены административные материалы по статье 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 800 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок от 14 до 90 суток. Источники из строительной сферы уточняют, что на улице Коли Мяготина есть единственная действующая стройка. Элитные дома там строит федеральная компания «Брусника». В пресс-службе организации уточнили, что им неизвестно, что происходит в региональных отделениях, и попросили направить запрос, что и было сделано. Ответить на запрос в компании пообещали на следующей неделе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские полицейские при силовой поддержке спецподразделения «Гром» провели операцию на стройке многоквартирного дома, где обнаружили незаконных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. По данным инсайдеров, речь идет о стройплощадке элитного дома по улице Коли Мяготина. «В ходе спецоперации было задержано семь граждан одной из азиатских республик, у которых отсутствовали разрешительные документы на работу», — сообщают в ведомстве. В УМВД уточнили, что у части задержанных необходимые бумаги все-таки были, однако выданные в другом регионе. Это не позволяло им работать в Курганской области. Кроме того, по информации МВД, один из задержанных уже попадал в поле зрения миграционных служб и повторное привлечение обернется для него депортацией. Как сообщили в силовом ведомстве, в отношении задержанных возбуждено административное дело по ст. 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации). Ранее на данном объекте сотрудники полиции уже выявляли иностранных граждан, нарушавших правила трудовой деятельности в РФ. На работодателя были составлены административные материалы по статье 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 800 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок от 14 до 90 суток. Источники из строительной сферы уточняют, что на улице Коли Мяготина есть единственная действующая стройка. Элитные дома там строит федеральная компания «Брусника». В пресс-службе организации уточнили, что им неизвестно, что происходит в региональных отделениях, и попросили направить запрос, что и было сделано. Ответить на запрос в компании пообещали на следующей неделе.