Дерматолог Яковлева объяснила, как безопасно избавиться от мозоли

При удалении мозолей важно использовать антисептики, заявила дерматолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мозоль нельзя просто обработать перекисью — обязательно следует использовать другие антисептики. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Наталья Яковлева.

«Мокрую мозоль обязательно обработать не просто перекисью, а антисептиками или спиртовым раствором, хлоргексидином, мирамистином. Стерильной иглой можно поддеть покрышку пузыря, но не протыкать кожу. У вас выйдет пузырь с серозной жидкостью, который перестанет причинять дискомфорт из-за болезненности. В конце помазать анилиновыми красителями или красным фукорцином, зеленкой», — сообщила Наталья Яковлева.

Дерматолог также объяснила, как следить за обработанной мозолью. «Нужно носить удобную обувь. Стараться выбирать такую, от которой не будет потертостей. Инфекция не должна попасть в рану, поэтому нужно подсушивать мозоль. Для этого можно использовать растворы с цинком. Наносить не реже 2-3 раз в день, тогда произойдет эпителизация, человек наденет обувь и уже не будет чувствовать боли с дискомфортом», — подчеркнула Наталья Яковлева.

Появление мозолей может зависеть от особенностей расположения стоп у человека или от нарушения осанки, добавила она. При этом врач объяснила, как можно предотвратить появление мозолей. «Стоит носить хлопчатобумажные носочки, избегать потливости ног, обрабатывая различными спреями, мыть ноги каждый вечер. Обязательно смягчать и увлажнять кожу кремами, использовать примерно раз в месяц аппаратно-медицинский педикюр. Профилактика с профессиональными косметическим средствами и домашним уходом помогут человеку сохранить красоту и здоровье ног, избавив от появлений мозолей», — подчеркнула Наталья Яковлева.