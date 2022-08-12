В Перми телебашня передаст послание с помощью азбуки Морзе

Телевышка приготовила особенный сюрприз пермякам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермская телевизионная башня 13 августа передаст послание с помощью азбуки Морзе. Это произойдет в ходе светового представления в честь дня рождения Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр».

«В день рождения пермский филиал РТРС включит на главной 275-метровой телевизионной башне Прикамья специально подготовленную юбилейную иллюминацию. В ходе светового представления с помощью азбуки Морзе телебашня поздравит коллег сообщением «С Днем рождения РТРС», — рассказали в пресс-службе филиала.

Световое представление будет включать постепенно заполняющие башню световые кольца, световые эффекты, российский триколор, яркий световой салют. Праздничную подсветку пермяки смогут увидеть 13 августа с 22:00 до 02:00.

Пермская телебашня подсвечивается по-особенному несколько раз в год. Ранее URA.RU рассказывало, какой перфоманс она приготовила ко Дню всех влюбленных.