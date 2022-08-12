В Перми телебашня передаст послание с помощью азбуки Морзе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телебашня Челябинска подсветится цветами итальянского флага. Челябинск, телебашня, телевышка
Телевышка приготовила особенный сюрприз пермякам Фото:

Пермская телевизионная башня 13 августа передаст послание с помощью азбуки Морзе. Это произойдет в ходе светового представления в честь дня рождения Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр».

«В день рождения пермский филиал РТРС включит на главной 275-метровой телевизионной башне Прикамья специально подготовленную юбилейную иллюминацию. В ходе светового представления с помощью азбуки Морзе телебашня поздравит коллег сообщением «С Днем рождения РТРС», — рассказали в пресс-службе филиала.

Световое представление будет включать постепенно заполняющие башню световые кольца, световые эффекты, российский триколор, яркий световой салют. Праздничную подсветку пермяки смогут увидеть 13 августа с 22:00 до 02:00.

Пермская телебашня подсвечивается по-особенному несколько раз в год. Ранее URA.RU рассказывало, какой перфоманс она приготовила ко Дню всех влюбленных.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермская телевизионная башня 13 августа передаст послание с помощью азбуки Морзе. Это произойдет в ходе светового представления в честь дня рождения Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр». «В день рождения пермский филиал РТРС включит на главной 275-метровой телевизионной башне Прикамья специально подготовленную юбилейную иллюминацию. В ходе светового представления с помощью азбуки Морзе телебашня поздравит коллег сообщением «С Днем рождения РТРС», — рассказали в пресс-службе филиала. Световое представление будет включать постепенно заполняющие башню световые кольца, световые эффекты, российский триколор, яркий световой салют. Праздничную подсветку пермяки смогут увидеть 13 августа с 22:00 до 02:00. Пермская телебашня подсвечивается по-особенному несколько раз в год. Ранее URA.RU рассказывало, какой перфоманс она приготовила ко Дню всех влюбленных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...