Осужденный глава челябинского района решил вернуться во власть

12 августа 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Сергей Шулаев решил делать карьеру в муниципальной власти заново Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-глава Карталинского района Челябинской области Сергей Шулаев, осужденный за махинации с жильем, решил вернуться во власть. В обращении к жителям он предложил себя в качестве руководителя Еленинского сельского поселения. «Осенью нам предстоит выбрать главу поселения. Думаю подать свою кандидатуру на должность главы. Есть идеи по улучшению инфраструктуры. Но, чтобы идти на эту должность, нужна поддержка вас, жителей нашего поселения», — написал Шулаев в соцсетях. Также он попросил еленинцев дать ему знать: хотят ли они видеть его в этом качестве. Выборы главы Еленинского поселения не могут провести уже год. Дважды объявляли конкурс, дважды собирались депутаты сельсовета, но ни один из кандидатов, отобранных комиссией, не мог собрать нужного числа голосов, так как не хватало кворума. Шулаев был главой Еленинского поселения с 2012 по 2016 годы. 4 марта 2012 года победил на выборах главы Карталинского района. В 2016 году стал фигурантом уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями из-за махинаций с покупкой жилья для детей-сирот. Его отстранили от работы, а в 2019 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Позже главой района стал Анатолий Вдовин, а Шулаев в конце июля 2022 году сумел погасить судимость.

Экс-глава Карталинского района Челябинской области Сергей Шулаев, осужденный за махинации с жильем, решил вернуться во власть. В обращении к жителям он предложил себя в качестве руководителя Еленинского сельского поселения. «Осенью нам предстоит выбрать главу поселения. Думаю подать свою кандидатуру на должность главы. Есть идеи по улучшению инфраструктуры. Но, чтобы идти на эту должность, нужна поддержка вас, жителей нашего поселения», — написал Шулаев в соцсетях. Также он попросил еленинцев дать ему знать: хотят ли они видеть его в этом качестве. Выборы главы Еленинского поселения не могут провести уже год. Дважды объявляли конкурс, дважды собирались депутаты сельсовета, но ни один из кандидатов, отобранных комиссией, не мог собрать нужного числа голосов, так как не хватало кворума. Шулаев был главой Еленинского поселения с 2012 по 2016 годы. 4 марта 2012 года победил на выборах главы Карталинского района. В 2016 году стал фигурантом уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями из-за махинаций с покупкой жилья для детей-сирот. Его отстранили от работы, а в 2019 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Позже главой района стал Анатолий Вдовин, а Шулаев в конце июля 2022 году сумел погасить судимость.