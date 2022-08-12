Путин утвердил новые льготы для части россиян

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подписал указ, который вступает в силу с 12 августа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о дополнительных льготах для военнослужащих, охраняющих границы России непосредственно перед территориями Донбасса. Указ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ «О дополнительных соцгарантиях военнослужащим пограничных органов и членов их семей. Засчитывать охраняющим границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации на территориях ДНР и ЛНР, выслугу лет», — отмечается в документе.

Указ подписан главой государства 12 августа этого года, но его действие распространяется на промежуток с 24 февраля. Он вступает в силу со дня подписания.

Россия с конца февраля этого года проводит специальную операцию на Украине. Основная ее цель — спасение мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года. Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о дополнительных льготах для военнослужащих, охраняющих границы России непосредственно перед территориями Донбасса. Указ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в указ «О дополнительных соцгарантиях военнослужащим пограничных органов и членов их семей. Засчитывать охраняющим границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации на территориях ДНР и ЛНР, выслугу лет», — отмечается в документе. Указ подписан главой государства 12 августа этого года, но его действие распространяется на промежуток с 24 февраля. Он вступает в силу со дня подписания. Россия с конца февраля этого года проводит специальную операцию на Украине. Основная ее цель — спасение мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года. Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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