Бар в Перми дарит подарки людям, решившим отметить у них развод

Такой бонус гостям придумали в Liberty bar Фото: Размик Закарян © URA.RU

Необычное предложение пермякам сделали в гастробаре Liberty bar. Те, кто решил отметить расторжение брака именно у них в заведении, получат подарки.

«Бонус — это бутылка вина и сертификат к психологу в подарок. Чтобы доказать, что развод действительно имел место быть, можно взять свидетельство о разводе. Но мы верим нашим гостям, и вряд ли кто-то будет нас обманывать ради скидки, прикрываясь таким поводом», — рассказал URA.RU арт-директор заведения.

В баре URA.RU пояснили, что сделали такой бонус, чтобы поддержать своих гостей. Многие действительно отмечают свои разводы так же, как девичники и Дни рождения.

Ранее URA.RU рассказывало, что другой бар решил окунуть пермяков в мир цирка ужасов. Он проведет вечеринку со зловещими клоунами и карликами.