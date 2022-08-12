Бар в Перми дарит подарки людям, решившим отметить у них развод

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День бармена в баре
Такой бонус гостям придумали в Liberty bar Фото:

Необычное предложение пермякам сделали в гастробаре Liberty bar. Те, кто решил отметить расторжение брака именно у них в заведении, получат подарки.

«Бонус — это бутылка вина и сертификат к психологу в подарок. Чтобы доказать, что развод действительно имел место быть, можно взять свидетельство о разводе. Но мы верим нашим гостям, и вряд ли кто-то будет нас обманывать ради скидки, прикрываясь таким поводом», — рассказал URA.RU арт-директор заведения.

В баре URA.RU пояснили, что сделали такой бонус, чтобы поддержать своих гостей. Многие действительно отмечают свои разводы так же, как девичники и Дни рождения.

Ранее URA.RU рассказывало, что другой бар решил окунуть пермяков в мир цирка ужасов. Он проведет вечеринку со зловещими клоунами и карликами.

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Необычное предложение пермякам сделали в гастробаре Liberty bar. Те, кто решил отметить расторжение брака именно у них в заведении, получат подарки. «Бонус — это бутылка вина и сертификат к психологу в подарок. Чтобы доказать, что развод действительно имел место быть, можно взять свидетельство о разводе. Но мы верим нашим гостям, и вряд ли кто-то будет нас обманывать ради скидки, прикрываясь таким поводом», — рассказал URA.RU арт-директор заведения. В баре URA.RU пояснили, что сделали такой бонус, чтобы поддержать своих гостей. Многие действительно отмечают свои разводы так же, как девичники и Дни рождения. Ранее URA.RU рассказывало, что другой бар решил окунуть пермяков в мир цирка ужасов. Он проведет вечеринку со зловещими клоунами и карликами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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