Бар в Перми готовит вечеринку со зловещими клоунами и карликами

Гости мероприятия погрузятся в мир цирка ужасов Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Пермский бар DIESEL ROOM готовит вечеринку в стиле цирка ужасов. Анонс мероприятия, которое состоится 12 августа, выложили на странице группы бара в соцсети «ВКонтакте».

«Вы готовы окунуться в мир цирка ужасов? Ощутить неподдельные эмоции под куполом DIESEL ROOM? В этот день наш манеж наполнится страшными клоунами, зловещими карликами, леденящими душу воздушными гимнастами и пугающими великанами», — указано в анонсе.

В администрации бара URA.RU рассказали, что указанные «персонажи» действительно будут присутствовать на вечеринке. Также, в баре обещают, что каждый гость станет героем и проживет историю «circus room». Для каждого гостя также бар подготовит тематические аксессуары.

Ранее URA.RU рассказывало про другие тематические мероприятия. Например, в Перми организовали гонку «На пределе» в стиле популярного корейского сериала «Игра в кальмара».