07 августа 2022

Бар в Перми готовит вечеринку со зловещими клоунами и карликами

© Служба новостей «URA.RU»
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День Рождения ночного клуба
Гости мероприятия погрузятся в мир цирка ужасов Фото:

Пермский бар DIESEL ROOM готовит вечеринку в стиле цирка ужасов. Анонс мероприятия, которое состоится 12 августа, выложили на странице группы бара в соцсети «ВКонтакте».

«Вы готовы окунуться в мир цирка ужасов? Ощутить неподдельные эмоции под куполом DIESEL ROOM? В этот день наш манеж наполнится страшными клоунами, зловещими карликами, леденящими душу воздушными гимнастами и пугающими великанами», — указано в анонсе.

В администрации бара URA.RU рассказали, что указанные «персонажи» действительно будут присутствовать на вечеринке. Также, в баре обещают, что каждый гость станет героем и проживет историю «circus room». Для каждого гостя также бар подготовит тематические аксессуары.

Ранее URA.RU рассказывало про другие тематические мероприятия. Например, в Перми организовали гонку «На пределе» в стиле популярного корейского сериала «Игра в кальмара».

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Пермский бар DIESEL ROOM готовит вечеринку в стиле цирка ужасов. Анонс мероприятия, которое состоится 12 августа, выложили на странице группы бара в соцсети «ВКонтакте». «Вы готовы окунуться в мир цирка ужасов? Ощутить неподдельные эмоции под куполом DIESEL ROOM? В этот день наш манеж наполнится страшными клоунами, зловещими карликами, леденящими душу воздушными гимнастами и пугающими великанами», — указано в анонсе. В администрации бара URA.RU рассказали, что указанные «персонажи» действительно будут присутствовать на вечеринке. Также, в баре обещают, что каждый гость станет героем и проживет историю «circus room». Для каждого гостя также бар подготовит тематические аксессуары. Ранее URA.RU рассказывало про другие тематические мероприятия. Например, в Перми организовали гонку «На пределе» в стиле популярного корейского сериала «Игра в кальмара».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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