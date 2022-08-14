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Курганским больницам придется тратиться на доставку анализов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске откроют одну лабораторию для всех больниц Фото:

В Шадринске Курганской области создают централизованную клинико-диагностическую лабораторию на базе городской поликлиники. При этом другим больницам придется самостоятельно доставлять анализы пациентов в новое учреждение, что повлечет трату времени и средств, рассказал URA.RU источник, близкий к сфере здравоохранения региона.

«В Шадринске создают централизованную лабораторию для больниц, которая должна начать работу с 1 сентября. При этом у ЦРБ, например, хорошо оснащенную лабораторию закроют. Если сейчас у пациентов при госпитализации берут анализы и оперативно получают результаты, то при создании централизованной лаборатории придется перевозить анализы из больниц через весь город. Медики считают, что это усложнит ситуацию», — рассказал источник.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU ответили, что с 1 сентября 2022 года медицинские организации Шадринска будут самостоятельно доставлять биоматериалы на исследования в централизованную лабораторию ГБУ «Шадринская поликлиника». Срок доставки определяется на основании технических ГОСТов и методических рекомендаций и будет осуществляться согласно графику, который больницы будут планировать самостоятельно.

«Передача результатов исследований происходит в электронном виде за 1—5 минут при помощи Лабораторной информационной системы, которая интегрирована в региональную медицинскую информационную систему и имеет необходимый уровень защиты информации. На базе медучреждений Шадринска, оказывающих экстренную медицинскую помощь, будут сохранены экспресс-лаборатории», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства. В депздраве также отметили, что централизация лабораторных исследований позволит повысить качество проводимых исследований, снизит срок ожидания результатов, что в целом улучшит качество оказания плановой медпомощи.

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В Шадринске Курганской области создают централизованную клинико-диагностическую лабораторию на базе городской поликлиники. При этом другим больницам придется самостоятельно доставлять анализы пациентов в новое учреждение, что повлечет трату времени и средств, рассказал URA.RU источник, близкий к сфере здравоохранения региона. «В Шадринске создают централизованную лабораторию для больниц, которая должна начать работу с 1 сентября. При этом у ЦРБ, например, хорошо оснащенную лабораторию закроют. Если сейчас у пациентов при госпитализации берут анализы и оперативно получают результаты, то при создании централизованной лаборатории придется перевозить анализы из больниц через весь город. Медики считают, что это усложнит ситуацию», — рассказал источник. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU ответили, что с 1 сентября 2022 года медицинские организации Шадринска будут самостоятельно доставлять биоматериалы на исследования в централизованную лабораторию ГБУ «Шадринская поликлиника». Срок доставки определяется на основании технических ГОСТов и методических рекомендаций и будет осуществляться согласно графику, который больницы будут планировать самостоятельно. «Передача результатов исследований происходит в электронном виде за 1—5 минут при помощи Лабораторной информационной системы, которая интегрирована в региональную медицинскую информационную систему и имеет необходимый уровень защиты информации. На базе медучреждений Шадринска, оказывающих экстренную медицинскую помощь, будут сохранены экспресс-лаборатории», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства. В депздраве также отметили, что централизация лабораторных исследований позволит повысить качество проводимых исследований, снизит срок ожидания результатов, что в целом улучшит качество оказания плановой медпомощи.
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