Новая набережная в Нижневартовске подорожала из-за санкций

12 августа 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Стоимость объекта увеличили на фоне подорожания строительных материалов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Нижневартовска (ХМАО) увеличили финансирование строительства новой набережной на фоне санкций. Из-за подорожавших материалов стоимость объекта выросла на 30%. Об этом URA.RU сообщили в городской мэрии. «Заказчик по обращению подрядчика увеличил стоимость контракта по благоустройству бульвара на набережной в створе улиц Чапаева — Ханты-Мансийской в пределах доведенного до заказчика финансирования на 30%», — сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте строительства Нижневартовска. В ведомстве добавили, что подобная возможность у них есть благодаря мерам антикризисной поддержки на фоне санкций. Дополнительные средства пойдут на второй и третий этап реконструкции набережной. При этом подобной мерой поддержки могут пользоваться любые подрядчики, которые выполняют контракты по 44-му федеральному закону о закупках. «Мера поддержки дает строительным компаниям уверенность в рентабельности контракта. Механизм стал хорошим подспорьем для строителей и заказчиков, поскольку позволяет компаниям не разорится и сдать объекты в назначенный срок», — заявил URA.RU эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска нашли способ, как избежать срыва строительных контрактов. Подрядчикам, которые не смогут закончить работы из-за резкого подорожания стройматериалов в связи с санкциями, обеспечат дополнительное финансирование. Подорожание строительных материалов и оборудования в России началось из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска (ХМАО) увеличили финансирование строительства новой набережной на фоне санкций. Из-за подорожавших материалов стоимость объекта выросла на 30%. Об этом URA.RU сообщили в городской мэрии. «Заказчик по обращению подрядчика увеличил стоимость контракта по благоустройству бульвара на набережной в створе улиц Чапаева — Ханты-Мансийской в пределах доведенного до заказчика финансирования на 30%», — сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте строительства Нижневартовска. В ведомстве добавили, что подобная возможность у них есть благодаря мерам антикризисной поддержки на фоне санкций. Дополнительные средства пойдут на второй и третий этап реконструкции набережной. При этом подобной мерой поддержки могут пользоваться любые подрядчики, которые выполняют контракты по 44-му федеральному закону о закупках. «Мера поддержки дает строительным компаниям уверенность в рентабельности контракта. Механизм стал хорошим подспорьем для строителей и заказчиков, поскольку позволяет компаниям не разорится и сдать объекты в назначенный срок», — заявил URA.RU эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска нашли способ, как избежать срыва строительных контрактов. Подрядчикам, которые не смогут закончить работы из-за резкого подорожания стройматериалов в связи с санкциями, обеспечат дополнительное финансирование. Подорожание строительных материалов и оборудования в России началось из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.