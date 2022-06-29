Власти Нижневартовска придумали, как спасти строителей от санкций

Подрядчикам, которые не смогут закончить работы из-за резкого подорожания стройматериалов, обеспечат дополнительное финансирование Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Нижневартовска нашли способ, как избежать срыва строительных контрактов. Подрядчикам, которые не смогут закончить работы из-за резкого подорожания стройматериалов в связи с санкциями, обеспечат дополнительное финансирование. Об этом URA.RU рассказала вице-спикер думы города Наталья Зяблицкая.

«Например, с компаниями заключили контракт в 2020 году. Но в связи со сложившейся ситуацией, у нас происходит удорожание многих строительных материалов. Причем не на 10-20%, а зачастую в два-три раза. Чтобы не допустить срыва выполнения контрактных обязательств, у нас есть такая возможность (она предусмотрена федеральным законодательством) увеличения вот этой стоимости [изначального контракта] по разным факторам», — пояснила корреспонденту URA.RU Зяблицкая. Решение об антикризисной мере принял депутатский корпус думы Нижневартовска.

Речь идет о строительных контрактах, которые в первую очередь связаны с благоустройством Нижневартовска и были заключены в прошлые годы. Решение по каждому случаю отдельно будет принимать специальная комиссия. При этом предельная планка дополнительного финансирования контракта составит 30%.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Сургута сломал старую строительную традицию. Андрей Филатов сказал, что не допустит некачественного строительства объектов в городе, даже если ему придется отвечать за неосвоенный бюджет перед окружным правительством.

Проблемы с логистикой и подорожание строительных материалов в России начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.

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