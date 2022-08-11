Глава ЯНАО рассказал о взаимодействии с мэрами

Дмитрий Артюхов устраивает свою работу с главами муниципалитетов по принципу двух ключей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о том, как организовал работу с мэрами в регионе. Взаимодействие между руководителями администраций и Артюховым происходит по принципу двух ключей, сообщает неофициальный telegram-канал правительства.

«Территория у нас огромная, и в везде в строительстве обязательно участвуют местные главы администраций. Даже если объект окружного значения, все равно местная администрация должна все контролировать, видеть — это так называемый принцип двух ключей», — рассказал Дмитрий Артюхов в telegram-канале «Пул 89».

По мнению руководителя региона, благодаря этой системе становится легче прогнозировать ситуацию на конкретных местах, а периодические поездки на объекты дают хороший стимул мобилизации ресурсов. Главное, по мнению Дмитрия Артюхова, чтобы работа шла системно и постоянно.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО определился с тем, когда совершит традиционную поездку по региону. В этом году «Честный маршрут» стартует 15 августа.