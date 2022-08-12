Ученые назвали три правила безопасного выхода из отпуска

13 августа 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

За несколько дней до окончания отпуска нужно начинать просыпаться по будильнику, считает Анна Закревская Фото: Размик Закарян © URA.RU Вернуться из отпуска на работу лучше во второй половине недели, также нужно найти время на адаптацию и начать просыпаться по будильнику — это основные правила, чтобы минимизировать у человека стресс при переходе в трудовой режим. Такие советы в беседе с URA.RU дала научный сотрудник Лаборатории физиологии труда и профилактической эргономики ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова» Анна Закревская. «Первое, чтобы утренний будильник на работу не стал вестником персонального Армагеддона, стоит начать включать его за несколько дней до окончания отпуска, плавно смещая от времени, в которое вы привыкли просыпаться естественным образом, к тому, в которое это нужно будет делать. Похожий принцип можно применить и в отношении дня, в который вы вернетесь на работу. Если ваш график 5/2, то вторая половина недели, со среды по пятницу, позволит более плавно войти в прежний режим жизни. И третье — перед отпуском мы закладывали время на отрешение от рабочих задач, нечто подобное стоит сделать и перед возвращением к работе — подвести итоги, посмотреть фотографии», — объяснила Анна Закревская. В беседе с URA.RU старший научный сотрудник Лаборатории физиологии труда и профилактической эргономики ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова» Светлана Калинина добавила, что выход из отпуска всегда является стрессом для человека. «Выход из отпуска может стать стрессовым событием даже в том случае, если человек любит свою работу, а сам период отдыха был насыщен положительными впечатлениями. Дело в том, что любую резкую смену обстановки организм воспринимает как стресс. И чтобы отпуск не прошел в духе „с корабля на бал, а с бала на корабль“, необходимы небольшие хитрости», — подчеркнула она. В беседе с URA.RU старший научный сотрудник Лаборатории физиологии труда и профилактической эргономики ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова» Анастасия Меркулова отметила, что стрессовая ситуация выхода из отпуска на работу может негативно сказаться на здоровье людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. «Особое внимание этим несложным рекомендациям стоит уделять людям старшего возраста и тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Так как любой стресс может спровоцировать ухудшение здоровья. А молодым работникам рекомендации помогут поддерживать высокую эффективность деятельности и хорошее самочувствие с первых рабочих дней», — заключила Меркулова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вернуться из отпуска на работу лучше во второй половине недели, также нужно найти время на адаптацию и начать просыпаться по будильнику — это основные правила, чтобы минимизировать у человека стресс при переходе в трудовой режим. Такие советы в беседе с URA.RU дала научный сотрудник Лаборатории физиологии труда и профилактической эргономики ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова» Анна Закревская. «Первое, чтобы утренний будильник на работу не стал вестником персонального Армагеддона, стоит начать включать его за несколько дней до окончания отпуска, плавно смещая от времени, в которое вы привыкли просыпаться естественным образом, к тому, в которое это нужно будет делать. Похожий принцип можно применить и в отношении дня, в который вы вернетесь на работу. Если ваш график 5/2, то вторая половина недели, со среды по пятницу, позволит более плавно войти в прежний режим жизни. И третье — перед отпуском мы закладывали время на отрешение от рабочих задач, нечто подобное стоит сделать и перед возвращением к работе — подвести итоги, посмотреть фотографии», — объяснила Анна Закревская. В беседе с URA.RU старший научный сотрудник Лаборатории физиологии труда и профилактической эргономики ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова» Светлана Калинина добавила, что выход из отпуска всегда является стрессом для человека. «Выход из отпуска может стать стрессовым событием даже в том случае, если человек любит свою работу, а сам период отдыха был насыщен положительными впечатлениями. Дело в том, что любую резкую смену обстановки организм воспринимает как стресс. И чтобы отпуск не прошел в духе „с корабля на бал, а с бала на корабль“, необходимы небольшие хитрости», — подчеркнула она. В беседе с URA.RU старший научный сотрудник Лаборатории физиологии труда и профилактической эргономики ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова» Анастасия Меркулова отметила, что стрессовая ситуация выхода из отпуска на работу может негативно сказаться на здоровье людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. «Особое внимание этим несложным рекомендациям стоит уделять людям старшего возраста и тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Так как любой стресс может спровоцировать ухудшение здоровья. А молодым работникам рекомендации помогут поддерживать высокую эффективность деятельности и хорошее самочувствие с первых рабочих дней», — заключила Меркулова.