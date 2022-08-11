Авиалесоохрана России оценила действия ХМАО в тушении лесов

12 августа 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

На тушение лесных пожаров в ХМАО потратили сотни миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО получили высокую оценку работы по подготовке к пожарному сезону, а также мероприятий, направленных на ликвидацию ЧС с лесными пожарами. Такое заявление сделал заместитель начальника центральной ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалев. «Коллеги в Ханты-Мансийском автономном округе отработали неплохо, оценка Рослесхозом и Министерством по чрезвычайным ситуациям по подготовке к пожароопасному сезону дана положительная. Второй момент — это оперативное обнаружение, то есть кратность авиапатрулирования на начальной стадии обнаружения соблюдена», — сказал Ковалев во время открытого заседания оперативного штаба Югры. Помешали быстрому тушению лесных пожаров, по словам Ковалева, сильный ветер и аномальная засуха. На всплеск числа лесных пожаров также повлияла грозовая активность по западу и северу Югры. Но Ковалев тем не менее отметил, что по заявке окружных властей в регион оперативно перебросили более 50 парашютистов-десантников. «Хочу отметить, что россияне первые, по сравнению с зарубежными коллегами, идут в том отношении. У нас на бортах патрулирования находятся группы парашютистов-десантников. При обнаружении мы уже через 30 минут начинаем тушить, это наш большой плюс», — заявил Ковалев. По мнению федерального чиновника, сейчас власти региона полностью контролируют ситуацию, удалось локализовать 60% всех лесных пожаров в регионе. На изменение ситуации, по словам Ковалева, повлияли выпавшие осадки. Он также добавил, что организация и межведомственное взаимодействие в ХМАО находятся на высоком уровне. «Я думаю, что в ближайшее время, именно точечными перебросками всех региональных и межрегиональных сил и средств пожаротушения мы стабилизируем обстановку окончательно. И в течение следующей недели будет все завершено», — заключил Ковалев. Ранее URA.RU сообщало, что после того, как к оперативной работе по противодействию распространения лесных пожаров подключилась губернатор ХМАО Наталья Комарова, в регион перебросили два спецсамолета МЧС России Бе-200. Вскоре после этого ситуация с лесными пожарами начала стабилизироваться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО получили высокую оценку работы по подготовке к пожарному сезону, а также мероприятий, направленных на ликвидацию ЧС с лесными пожарами. Такое заявление сделал заместитель начальника центральной ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалев. «Коллеги в Ханты-Мансийском автономном округе отработали неплохо, оценка Рослесхозом и Министерством по чрезвычайным ситуациям по подготовке к пожароопасному сезону дана положительная. Второй момент — это оперативное обнаружение, то есть кратность авиапатрулирования на начальной стадии обнаружения соблюдена», — сказал Ковалев во время открытого заседания оперативного штаба Югры. Помешали быстрому тушению лесных пожаров, по словам Ковалева, сильный ветер и аномальная засуха. На всплеск числа лесных пожаров также повлияла грозовая активность по западу и северу Югры. Но Ковалев тем не менее отметил, что по заявке окружных властей в регион оперативно перебросили более 50 парашютистов-десантников. «Хочу отметить, что россияне первые, по сравнению с зарубежными коллегами, идут в том отношении. У нас на бортах патрулирования находятся группы парашютистов-десантников. При обнаружении мы уже через 30 минут начинаем тушить, это наш большой плюс», — заявил Ковалев. По мнению федерального чиновника, сейчас власти региона полностью контролируют ситуацию, удалось локализовать 60% всех лесных пожаров в регионе. На изменение ситуации, по словам Ковалева, повлияли выпавшие осадки. Он также добавил, что организация и межведомственное взаимодействие в ХМАО находятся на высоком уровне. «Я думаю, что в ближайшее время, именно точечными перебросками всех региональных и межрегиональных сил и средств пожаротушения мы стабилизируем обстановку окончательно. И в течение следующей недели будет все завершено», — заключил Ковалев. Ранее URA.RU сообщало, что после того, как к оперативной работе по противодействию распространения лесных пожаров подключилась губернатор ХМАО Наталья Комарова, в регион перебросили два спецсамолета МЧС России Бе-200. Вскоре после этого ситуация с лесными пожарами начала стабилизироваться.