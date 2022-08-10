Чиновники переждали лесные пожары в ХМАО в отпусках

Спасать регион от огненного апокалипсиса пришлось Комаровой и Собчак

11 августа 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

В Югре по сей день горят леса, но власти обещают стабилизировать ситуацию к концу недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Две недели чиновники делали вид, что в Югре рядовое событие — горят леса. На стол Комаровой ложилась сводка, содержание которой источники URA.RU описывают так: «все контролируемо, денег хватает». В это время вице-губернатор, ответственный за департамент природных ресурсов и другие ответственные за противостояние ЧС чиновники были в отпусках. Когда на мониторинговых картах Югра превратилась в одно красное пятно, стало ясно, что трагедию недооценили, а деньги придется брать из резервов. «То, что лесное хозяйство жутко недофинансировано — не секрет. Лесничих и пожарных не хватает, мониторинг слабый. За те гроши, что платят работникам лесхозов, можно работать только за идею или воруя. Зато [губернатору ХМАО Наталье] Комаровой докладывают, что все хорошо, леса тушатся. Когда уже полыхало на всю страну в буквальном и переносном смысле, Комаровой пришлось лично ввязываться в оперативку и просить помощи по линии МЧС России», — рассказал URA.RU на условиях анонимности источник в региональном правительстве. 2 августа на мониторинговых картах пожаров Югра выглядела так Скриншот с сайта fires.ru, сделанный 2 августа В ХМАО режим ЧС вводился в два захода. Сначала 22 июля, когда уже горели леса вокруг Нягани, но 29 июля режим ЧС отменили. Второго августа власти снова вводят спецрежим, когда дым от пожаров накрыл уже и восток региона (пожары начались на западе), а на мониторинговых картах Югра выглядела как сплошное красное пятно «В это время ответственным за взаимодействие госорганов со всеми структурами был вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, для которого это совершенно новый объем работ, а профильный вице-губернатор Алексей Забозлаев был в отпуске», — рассказали URA.RU собеседники в региональном правительстве. В начале августа стало понятно: денег на тушение пожаров катастрофически не хватает, а ответственные за просчет ситуации чиновники недооценили масштабы катастрофы Заложенные в бюджет ХМАО деньги на тушение лесов (порядка 237 миллионов на год) кончились почти сразу. Был вскрыт резервный фонд и департаменту недропользования и природных ресурсов пятого августа одобрили доптраты в размере 121,5 миллиона рублей. Их направили на аренду вертолетов и зарплаты пожарных. Заместитель руководителя департамента недропользования Югры Егор Збродов затруднился оперативно сказать, сколько уже потрачено денег на тушение лесов в ХМАО. «Мы сможем сказать это, как только фактические затраты появятся. На тушение было запланировано 237 миллионов на весь сезон, на авиамониторинг 272,4 миллиона», — рассказал чиновник. Новость по теме Собчак показала видео лесных пожаров в ХМАО. «На кадры страшно смотреть» К моменту, когда был вскрыт резервный фонд, огнем уже были пройдены 130 тысяч гектаров леса. Смог от лесных пожаров накрыл Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нягань, добрался до соседних регионов. Роспотребнадзор советовал жителям не покидать дома, врачи — не повышать нагрузки. Пятого августа по просьбе Комаровой в регион прилетел первый водяной бомбардировщик БЕ-200 МЧС России, восьмого августа — еще один. На тот момент леса в ХМАО тушили уже несколько сотен человек, включая пожарных из Красноярского края, Алтая, Новосибирской, Томской, Свердловской, Тюменской областей. Ситуация в ХМАО ужаснула даже журналистку Ксению Собчак, которая показала видео лесных пожаров в ХМАО и обратила внимание своей миллионной аудитории на то, что в регионе активно горят более 40 тысяч гектаров леса. Восьмого августа Комарова сменила ответственного за тушение лесных пожаров, сняв эти полномочия с Ислаева и вернув их профильному вице-губернатору Забозлаеву, который вернулся из отпуска. Тогда же Комарова, решив вопросы, которые требовали незамедлительного вмешательства, впервые сделала публичное заявление по теме. По словам главы региона, ситуация с пожарами сложилась из-за аномально высоких температур воздуха и дефицита осадков. На следующий день Забозлаев добавил, что такой погодной аномалии не было в ХМАО в последние 10 лет. Он же сообщил, что власти намерены справиться с лесными пожарами к концу недели. 10 августа недалеко от аэропорта Нягани небо затянул сплошной смог от лесных пожаров Фото: читатель telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки» Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова также рассказала URA.RU, что в ситуации с пожарами виновата погода. «Это природная история, это уже подтвержденный метеорологами факт. Природная катастрофа. Лучшие специалисты страны и федералы у нас работают, которые подтверждают, что все распределение ресурсов адекватно текущей ситуации», — добавила Шумакова. Депутат думы ХМАО Виктор Сысун же уверен, что пожары в округе — следствие действующего лесного кодекса, по которому были упразднены лесники, следившие за малейшими возгораниями. По его оценкам, текущие затраты на тушение пожаров «шестью нулями не ограничиваются», имея в виду, что счет идет как минимум на десятки миллионов, а то и сотни. Собеседник URA.RU в региональном правительстве убежден, что катастрофы можно было бы избежать, если бы ответственные за противостояние огню чиновники учли опыт прошлогодних пожаров в Тюменской области и на пожароохранную деятельность просили не пол миллиарда рублей в год, а больше. «Чтобы не вскрывать резервные фонды и не тратить сотни тысяч рублей в день на работу самолетов МЧС России, нужно заранее предполагать, что ХМАО — огромная территория с тайгой, а негативные прогнозы стоит читать. Еще 1 июля метеослужбы предупреждали: грядет большая беда. А чиновники вместо действий лишь писали, что все хорошо. Теперь будут убытки считать», — рассказал URA.RU собеседник в департаменте недропользования ХМАО. Только в прошлом году лесные пожары в УрФО принесли убытков более, чем на 1,6 миллиарда рублей, а вред, нанесенный лесам, был оценен в сумму, около 1,2 миллиарда. Такие сведения сообщили URA.RU в департаменте лесного хозяйства по УрФО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Две недели чиновники делали вид, что в Югре рядовое событие — горят леса. На стол Комаровой ложилась сводка, содержание которой источники URA.RU описывают так: «все контролируемо, денег хватает». В это время вице-губернатор, ответственный за департамент природных ресурсов и другие ответственные за противостояние ЧС чиновники были в отпусках. Когда на мониторинговых картах Югра превратилась в одно красное пятно, стало ясно, что трагедию недооценили, а деньги придется брать из резервов. «То, что лесное хозяйство жутко недофинансировано — не секрет. Лесничих и пожарных не хватает, мониторинг слабый. За те гроши, что платят работникам лесхозов, можно работать только за идею или воруя. Зато [губернатору ХМАО Наталье] Комаровой докладывают, что все хорошо, леса тушатся. Когда уже полыхало на всю страну в буквальном и переносном смысле, Комаровой пришлось лично ввязываться в оперативку и просить помощи по линии МЧС России», — рассказал URA.RU на условиях анонимности источник в региональном правительстве. В ХМАО режим ЧС вводился в два захода. Сначала 22 июля, когда уже горели леса вокруг Нягани, но 29 июля режим ЧС отменили. Второго августа власти снова вводят спецрежим, когда дым от пожаров накрыл уже и восток региона (пожары начались на западе), а на мониторинговых картах Югра выглядела как сплошное красное пятно «В это время ответственным за взаимодействие госорганов со всеми структурами был вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, для которого это совершенно новый объем работ, а профильный вице-губернатор Алексей Забозлаев был в отпуске», — рассказали URA.RU собеседники в региональном правительстве. В начале августа стало понятно: денег на тушение пожаров катастрофически не хватает, а ответственные за просчет ситуации чиновники недооценили масштабы катастрофы Заложенные в бюджет ХМАО деньги на тушение лесов (порядка 237 миллионов на год) кончились почти сразу. Был вскрыт резервный фонд и департаменту недропользования и природных ресурсов пятого августа одобрили доптраты в размере 121,5 миллиона рублей. Их направили на аренду вертолетов и зарплаты пожарных. Заместитель руководителя департамента недропользования Югры Егор Збродов затруднился оперативно сказать, сколько уже потрачено денег на тушение лесов в ХМАО. «Мы сможем сказать это, как только фактические затраты появятся. На тушение было запланировано 237 миллионов на весь сезон, на авиамониторинг 272,4 миллиона», — рассказал чиновник. К моменту, когда был вскрыт резервный фонд, огнем уже были пройдены 130 тысяч гектаров леса. Смог от лесных пожаров накрыл Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нягань, добрался до соседних регионов. Роспотребнадзор советовал жителям не покидать дома, врачи — не повышать нагрузки. Пятого августа по просьбе Комаровой в регион прилетел первый водяной бомбардировщик БЕ-200 МЧС России, восьмого августа — еще один. На тот момент леса в ХМАО тушили уже несколько сотен человек, включая пожарных из Красноярского края, Алтая, Новосибирской, Томской, Свердловской, Тюменской областей. Ситуация в ХМАО ужаснула даже журналистку Ксению Собчак, которая показала видео лесных пожаров в ХМАО и обратила внимание своей миллионной аудитории на то, что в регионе активно горят более 40 тысяч гектаров леса. Восьмого августа Комарова сменила ответственного за тушение лесных пожаров, сняв эти полномочия с Ислаева и вернув их профильному вице-губернатору Забозлаеву, который вернулся из отпуска. Тогда же Комарова, решив вопросы, которые требовали незамедлительного вмешательства, впервые сделала публичное заявление по теме. По словам главы региона, ситуация с пожарами сложилась из-за аномально высоких температур воздуха и дефицита осадков. На следующий день Забозлаев добавил, что такой погодной аномалии не было в ХМАО в последние 10 лет. Он же сообщил, что власти намерены справиться с лесными пожарами к концу недели. Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова также рассказала URA.RU, что в ситуации с пожарами виновата погода. «Это природная история, это уже подтвержденный метеорологами факт. Природная катастрофа. Лучшие специалисты страны и федералы у нас работают, которые подтверждают, что все распределение ресурсов адекватно текущей ситуации», — добавила Шумакова. Депутат думы ХМАО Виктор Сысун же уверен, что пожары в округе — следствие действующего лесного кодекса, по которому были упразднены лесники, следившие за малейшими возгораниями. По его оценкам, текущие затраты на тушение пожаров «шестью нулями не ограничиваются», имея в виду, что счет идет как минимум на десятки миллионов, а то и сотни. Собеседник URA.RU в региональном правительстве убежден, что катастрофы можно было бы избежать, если бы ответственные за противостояние огню чиновники учли опыт прошлогодних пожаров в Тюменской области и на пожароохранную деятельность просили не пол миллиарда рублей в год, а больше. «Чтобы не вскрывать резервные фонды и не тратить сотни тысяч рублей в день на работу самолетов МЧС России, нужно заранее предполагать, что ХМАО — огромная территория с тайгой, а негативные прогнозы стоит читать. Еще 1 июля метеослужбы предупреждали: грядет большая беда. А чиновники вместо действий лишь писали, что все хорошо. Теперь будут убытки считать», — рассказал URA.RU собеседник в департаменте недропользования ХМАО. Только в прошлом году лесные пожары в УрФО принесли убытков более, чем на 1,6 миллиарда рублей, а вред, нанесенный лесам, был оценен в сумму, около 1,2 миллиарда. Такие сведения сообщили URA.RU в департаменте лесного хозяйства по УрФО.