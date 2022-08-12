Врач Калинчев развеял миф о способе бросить курить

12 августа 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

При сильной ломке курильщики пытаются заедать тягу к сигаретам, сказал Алексей Калинчев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полезная еда не сможет помочь человеку бросить курить, а вредная лишь приведет к новой зависимости. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Наверняка многие слышали, что бросание курить сопровождается набором веса, часто весьма значительным. Причина обычно банальна: люди начинают заедать стресс из-за отказа от ритуала, который приносил удовольствие. Поедая что-то вкусное, люди стараются с помощью еды также получить удовольствие и заменить одно другим. К сожалению, никакая полезная еда тут не поможет. Ее просто много не съесть по разным причинам. И она обычно не сладкая и малокалорийная», — сказал Алексей Калинчев. Эндокринолог отметил, что существует несколько типов курильщиков, часть из которых самостоятельно со своей проблемой не справится. «Заядлые курильщики сами бросить курить не смогут. Скорее всего, им надо обращаться за профпомощью к наркологам. Если они пытаются бросить курить, у них наступает ломка и абстиненция, как у настоящих наркоманов и алкоголиков. Это больные люди, и им требуется психиатрическая помощь», — подчеркнул врач. Он добавил, что, если человек имел тяжелую психическую и физическую зависимость, ему тяжелее всего отказаться от пагубной привычки. «Он должен буквально постоянно что-то жевать, чтобы забыться. Часто это семечки, жвачки, сосательные конфеты. Я бы рекомендовал не затягивать агонию и максимально быстро обратиться к наркологу. Сейчас большой арсенал профсредств, помогающих людям максимально легко расстаться с вредной и опасной зависимостью», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полезная еда не сможет помочь человеку бросить курить, а вредная лишь приведет к новой зависимости. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Наверняка многие слышали, что бросание курить сопровождается набором веса, часто весьма значительным. Причина обычно банальна: люди начинают заедать стресс из-за отказа от ритуала, который приносил удовольствие. Поедая что-то вкусное, люди стараются с помощью еды также получить удовольствие и заменить одно другим. К сожалению, никакая полезная еда тут не поможет. Ее просто много не съесть по разным причинам. И она обычно не сладкая и малокалорийная», — сказал Алексей Калинчев. Эндокринолог отметил, что существует несколько типов курильщиков, часть из которых самостоятельно со своей проблемой не справится. «Заядлые курильщики сами бросить курить не смогут. Скорее всего, им надо обращаться за профпомощью к наркологам. Если они пытаются бросить курить, у них наступает ломка и абстиненция, как у настоящих наркоманов и алкоголиков. Это больные люди, и им требуется психиатрическая помощь», — подчеркнул врач. Он добавил, что, если человек имел тяжелую психическую и физическую зависимость, ему тяжелее всего отказаться от пагубной привычки. «Он должен буквально постоянно что-то жевать, чтобы забыться. Часто это семечки, жвачки, сосательные конфеты. Я бы рекомендовал не затягивать агонию и максимально быстро обратиться к наркологу. Сейчас большой арсенал профсредств, помогающих людям максимально легко расстаться с вредной и опасной зависимостью», — заключил эксперт.