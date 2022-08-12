В батальоне «Пятнашка» пообещали отомстить ВСУ за гибель товарищей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Министерстве обороны РФ сообщили о потерях вооруженных сил Украины при наступлении союзных сил в Соледаре. ВСУ покидают свои позиции в населенном пункте Нагорное в Донецкой народной республике. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 августа.
- Потери 14-й механизированной бригады ВСУ в ходе наступательных действий российских солдат в районе Соледара превысили 2 тыс. человек. По словам официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, остатки бригады были выведены в тыловые районы, пишет RT.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают свои позиции в Нагорном в Донецкой народной республике. Они забирают с собой вооружение и военную технику.
- Командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба пообещал отомстить ВСУ за убитых товарищей. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
- Украинские солдаты обстреляли химический концерн «Стирол», который находится в городе Горловка Донецкой области. Территория ДНР частично контролируется российскими войсками.
- На Украине столкнулась с проблемой выплаты жалования своим солдатам. Киев пытается искусственно компенсировать разницу, чтобы выплачивать зарплату, но это может привести к инфляции.
- В Минобороны оценили последствия ударов ВСУ по Запорожской АЭС. Частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.
- Украинские боевики обстреляли склад запчастей для сельскохозяйственной техники в центре Донецка. Об этом сообщает Пятый канал.
Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Он уточнил, что приоритетом российской армии является защита мирных жителей Донбасса.
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