ВСУ бегут из Нагорного в ДНР

12 августа 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

ВСУ уходят из Нагорного, сообщил Андрей Марочко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают свои позиции в населенном пункте Нагорное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем telegram-канале сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колон по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции забирая с собой вооружение и военную технику», — написал Марочко. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить Донбасс. 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что освобождение ДНР идет по плану.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают свои позиции в населенном пункте Нагорное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем telegram-канале сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колон по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции забирая с собой вооружение и военную технику», — написал Марочко. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить Донбасс. 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что освобождение ДНР идет по плану.