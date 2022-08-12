ВСУ бегут из Нагорного в ДНР

ВСУ уходят из Нагорного, сообщил Андрей Марочко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают свои позиции в населенном пункте Нагорное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем telegram-канале сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колон по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции забирая с собой вооружение и военную технику», — написал Марочко.
С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить Донбасс. 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что освобождение ДНР идет по плану.
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