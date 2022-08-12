ВСУ бегут из Нагорного в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
ВСУ уходят из Нагорного, сообщил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают свои позиции в населенном пункте Нагорное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем telegram-канале сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колон по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции забирая с собой вооружение и военную технику», — написал Марочко.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить Донбасс. 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что освобождение ДНР идет по плану.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают свои позиции в населенном пункте Нагорное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем telegram-канале сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колон по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции забирая с собой вооружение и военную технику», — написал Марочко. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить Донбасс. 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что освобождение ДНР идет по плану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...