Юрист паралимпийца из Тюмени ответил на обвинения в педофилии

12 августа 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Игорь Плотников является победителем Паралимпийских игр по плаванью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Юрист Марк Шмелев, представитель уроженца ХМАО, победителя Паралимпийских игр по плаванью и почетного гражданина Тюмени Игоря Плотникова заявил, что обвинения бывшей возлюбленной спортсмена Екатерины лживы. Ранее женщина сообщила о том, что мужчина приставал к их сыну. Шмелев также рассказал 72.ru о ситуации и причинах, по которым они не будут писать заявление о клевете. «Смотрели все камеры, проверяли Плотникова. Ничего не подтвердилось. Уголовное дело о домогательствах закрыли из-за отсутствия события преступления — проще говоря, ничего не нашли того, что бы стало причиной уголовного преследования», — рассказал 72.ru Шмелев о ситуации 2019 года, когда Екатерина обратилась в СК РФ по поводу домогательств. Юрист также утверждает, что действия бывшей возлюбленной Плотникова — это попытка отомстить за провалы в личной жизни, а последствия вредят ребенку. Он высказался и насчет ответа на обвинения Екатерины. «Заявление писать не будем [о клевете], так как в случае привлечения Цыганковой к ответственности пострадает в будущем сам ребенок», — сообщил Шмелев. Представитель Плотникова также отметил, что он и его подопечный желают объективного результата в конце разбирательств. Ранее URA.RU сообщало, что Плотникова в педофилии обвинила его бывшая возлюбленная. По словам матери их общего ребенка Екатерины, мужчина неоднократно домогался их сына, о чем она в подробностях рассказала журналистам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Юрист Марк Шмелев, представитель уроженца ХМАО, победителя Паралимпийских игр по плаванью и почетного гражданина Тюмени Игоря Плотникова заявил, что обвинения бывшей возлюбленной спортсмена Екатерины лживы. Ранее женщина сообщила о том, что мужчина приставал к их сыну. Шмелев также рассказал 72.ru о ситуации и причинах, по которым они не будут писать заявление о клевете. «Смотрели все камеры, проверяли Плотникова. Ничего не подтвердилось. Уголовное дело о домогательствах закрыли из-за отсутствия события преступления — проще говоря, ничего не нашли того, что бы стало причиной уголовного преследования», — рассказал 72.ru Шмелев о ситуации 2019 года, когда Екатерина обратилась в СК РФ по поводу домогательств. Юрист также утверждает, что действия бывшей возлюбленной Плотникова — это попытка отомстить за провалы в личной жизни, а последствия вредят ребенку. Он высказался и насчет ответа на обвинения Екатерины. «Заявление писать не будем [о клевете], так как в случае привлечения Цыганковой к ответственности пострадает в будущем сам ребенок», — сообщил Шмелев. Представитель Плотникова также отметил, что он и его подопечный желают объективного результата в конце разбирательств. Ранее URA.RU сообщало, что Плотникова в педофилии обвинила его бывшая возлюбленная. По словам матери их общего ребенка Екатерины, мужчина неоднократно домогался их сына, о чем она в подробностях рассказала журналистам.