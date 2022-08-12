«Урал» набрал первое очко на чемпионате после отставки тренера

ФК «Урал» сыграл против воронежского «Факела» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФК «Урал» из Екатеринбурга сыграл против воронежского «Факела». Встреча закончилась со счетом 0:0, принеся екатеринбуржцам первое очко в сезоне. Об этом сообщает telegram-канал клуба.

Встреча прошла в Воронеже. В первые пять минут мячом владели в основном хозяева поля, затем игра выровнялась. У ворот «Урала» было несколько опасных моментов, но екатеринбуржцам удавалось защитить ворота. Первый удар в створ ворот «Факела» футболисты «Урала» нанесли только на 38-й минуте. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Ранее URA.RU сообщало, что новый сезон футбольного чемпионата «Урал» начал неудачно — с четырех поражений подряд. После неудачной игры со «Спартаком» последовала отставка главного тренера Игоря Шалимова. Новым тренером стал бывший игрок «Урала» Спартак Гогниев.