Новым тренером ФК «Урал» станет его бывший игрок

Новым тренером ФК «Урал» станет Спартак Гогниев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым тренером футбольного клуба «Урал» станет его бывший игрок Спартак Гогниев. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«„Урал“ договорился со Спартаком Гогниевым о назначении на пост главного тренера клуба», — поделился источник с изданием «Чемпионат». Ранее Гогниев возглавляв ФК «Алания», под его руководством команда в 109 матчах одержала 61 победу, 21 раз сыграла вничью и 27 раз проиграла.

Спартак Гогниев играл за екатеринбургский футбольный клуб с 2012 по 2016 год. За «Урал» он провел 99 матчей, в которых забил 40 голов.

Ранее URA.RU сообщало, что руководство ФК «Урал» уволило главного тренера Игоря Шалимова, временно исполняющим обязанности назначили его бывшего помощника Евгения Аверьянова. Также агентство рассказывало, что фанаты в соцсетях поспорили из-за увольнения Шалимова.