В Эстонии отказались принимать российских туристов со всего мира

13 августа 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Глава МВД страны обеспокоен тем, что к ним могут приехать российские туристы Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr Визы, выданные гражданам России другими странами, являются настоящей проблемой для Эстонии. Об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. «Беспокойство вызывает то, что в страну могут въехать, ну, не знаю, 131 тысяча человек, получивших визы в других государствах Европы, которые будут следовать транзитом, для нас это более серьезный вызов», — сказал он порталу государственного телерадиовещания ERR. Глава МВД добавил, что, если закрыть границы внутри Шенгенского пространства, то это приведет к проблемам у самих жителей Эстонии. Лаури Ляэнеметс заключил, что правильнее будет сделать это посоветовавшись с представителями других стран Евросоюза. Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. В ООН отреагировали на это, сказал, что власти Эстонии имеют на это полное право.

Визы, выданные гражданам России другими странами, являются настоящей проблемой для Эстонии. Об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. «Беспокойство вызывает то, что в страну могут въехать, ну, не знаю, 131 тысяча человек, получивших визы в других государствах Европы, которые будут следовать транзитом, для нас это более серьезный вызов», — сказал он порталу государственного телерадиовещания ERR. Глава МВД добавил, что, если закрыть границы внутри Шенгенского пространства, то это приведет к проблемам у самих жителей Эстонии. Лаури Ляэнеметс заключил, что правильнее будет сделать это посоветовавшись с представителями других стран Евросоюза. Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. В ООН отреагировали на это, сказал, что власти Эстонии имеют на это полное право.