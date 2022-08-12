В Эстонии отказались принимать российских туристов со всего мира

Глава МВД страны обеспокоен тем, что к ним могут приехать российские туристыФото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr
Визы, выданные гражданам России другими странами, являются настоящей проблемой для Эстонии. Об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.
«Беспокойство вызывает то, что в страну могут въехать, ну, не знаю, 131 тысяча человек, получивших визы в других государствах Европы, которые будут следовать транзитом, для нас это более серьезный вызов», — сказал он порталу государственного телерадиовещания ERR. Глава МВД добавил, что, если закрыть границы внутри Шенгенского пространства, то это приведет к проблемам у самих жителей Эстонии. Лаури Ляэнеметс заключил, что правильнее будет сделать это посоветовавшись с представителями других стран Евросоюза.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Визы, выданные гражданам России другими странами, являются настоящей проблемой для Эстонии. Об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. «Беспокойство вызывает то, что в страну могут въехать, ну, не знаю, 131 тысяча человек, получивших визы в других государствах Европы, которые будут следовать транзитом, для нас это более серьезный вызов», — сказал он порталу государственного телерадиовещания ERR. Глава МВД добавил, что, если закрыть границы внутри Шенгенского пространства, то это приведет к проблемам у самих жителей Эстонии. Лаури Ляэнеметс заключил, что правильнее будет сделать это посоветовавшись с представителями других стран Евросоюза. Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. В ООН отреагировали на это, сказал, что власти Эстонии имеют на это полное право.