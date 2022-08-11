В ООН оценили визовую политику Эстонии

Страны самостоятельно принимают решение о выдаче виз россиянам, заявили в ООН
Эстония, как и любые другие страны, имеет право проводить собственную визовую политику. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, при этом отметив, что организация выступает против любой дискриминации.
«У стран есть право проводить свою визовую политику», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга. Его цитату приводит агентство ТАСС.
Представитель генсека ООН отметил, что организация «выступает против дискриминации». Однако комментировать решение властей Эстонии о закрытии въезда в страну для граждан России он отказался.
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