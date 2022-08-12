Художница оставила екатеринбуржцам на улице важные послания. Фото

13 августа 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Жительница Екатеринбурга нарисовала картины и написала на них важные слова Фото предоставлено читателям URA.RU Художница Настя Осина нарисовала несколько картин и написала на них фразы про человеческие ценности, а затем оставила работы в разных районах города. Девушка хочет напомнить горожанам о важных и простых вещах. Подробнее о проекте она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ). «Проект „Важно и просто“. В общем, вот такой перфоманс с фразами и посылом в них. Думаю, каждый может увидеть что-то свое. Все на улицах нашего города и в один момент это может пропасть. В целом, классно очень получилось. Люди на улице не скрывали интерес к тому, что происходит, и когда мы отходили, шли фотографировать работы», — рассказала художница. На картинах написаны разные фразы. Например, «мы в ответе за все на свете», «признайся в любви, не говоря „я тебя люблю“», «я тоже хочу жить за себя». Ранее URA.RU сообщало, что пятеро финалистов фестиваля Stenograffia создали картины на улицах города. Некоторые из них в своем telegram-канале разместил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото предоставлено читателями URA.RU Фото предоставлено читателями URA.RU

Художница Настя Осина нарисовала несколько картин и написала на них фразы про человеческие ценности, а затем оставила работы в разных районах города. Девушка хочет напомнить горожанам о важных и простых вещах. Подробнее о проекте она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ). «Проект „Важно и просто“. В общем, вот такой перфоманс с фразами и посылом в них. Думаю, каждый может увидеть что-то свое. Все на улицах нашего города и в один момент это может пропасть. В целом, классно очень получилось. Люди на улице не скрывали интерес к тому, что происходит, и когда мы отходили, шли фотографировать работы», — рассказала художница. На картинах написаны разные фразы. Например, «мы в ответе за все на свете», «признайся в любви, не говоря „я тебя люблю“», «я тоже хочу жить за себя». Ранее URA.RU сообщало, что пятеро финалистов фестиваля Stenograffia создали картины на улицах города. Некоторые из них в своем telegram-канале разместил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.