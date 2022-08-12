12 августа 2022

Захарова оценила задержание сотрудников «Известий» в Эстонии

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
В МИД прокомментировали задержание сотрудников «Известий» в Эстонии Фото:

Ситуация с задержанием сотрудников «Известий» в Эстонии сейчас находится под контролем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посольство России в Эстонии держит на контроле данную ситуацию. Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник», — рассказала Захарова «Известиям».

Вечером, 12 августа, стало известно о задержании корреспондента и оператора «Известий» в Эстонии. Об этом СМИ рассказало в своем telegram-канале. Журналисты Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали из Нарвы в Таллин в поезде. К ним подошли полицейские, показали Солдатовой фото, где изображено, как она снимает танк. После этого съемочную группу забрали в отдел полиции. «Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника», — говорится в заявлении СМИ.

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Ситуация с задержанием сотрудников «Известий» в Эстонии сейчас находится под контролем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Посольство России в Эстонии держит на контроле данную ситуацию. Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник», — рассказала Захарова «Известиям». Вечером, 12 августа, стало известно о задержании корреспондента и оператора «Известий» в Эстонии. Об этом СМИ рассказало в своем telegram-канале. Журналисты Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали из Нарвы в Таллин в поезде. К ним подошли полицейские, показали Солдатовой фото, где изображено, как она снимает танк. После этого съемочную группу забрали в отдел полиции. «Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника», — говорится в заявлении СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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