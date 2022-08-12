Захарова оценила задержание сотрудников «Известий» в Эстонии

Ситуация с задержанием сотрудников «Известий» в Эстонии сейчас находится под контролем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Посольство России в Эстонии держит на контроле данную ситуацию. Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник», — рассказала Захарова «Известиям».
Вечером, 12 августа, стало известно о задержании корреспондента и оператора «Известий» в Эстонии. Об этом СМИ рассказало в своем telegram-канале. Журналисты Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали из Нарвы в Таллин в поезде. К ним подошли полицейские, показали Солдатовой фото, где изображено, как она снимает танк. После этого съемочную группу забрали в отдел полиции. «Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника», — говорится в заявлении СМИ.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»