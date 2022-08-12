12 августа 2022

В Кургане продают кота по цене однокомнатной квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За кота просят 2 млн рублей Фото:

В Западном районе Кургана решили продать кота по цене однокомнатной квартиры. Объявление о продаже питомца за 2 млн рублей выставлено на сайте Avito.

«Он либо презрительно на вас смотрит, либо в шоке. В остальное время спит. Злой, о чем свидетельствует фото», — пишет хозяйка кота.

Кота с презрительным взглядом хотят продать за 2 миллиона рублей. Узнать у хозяйки, почему указана именно такая стоимость, не удалось.

Ранее URA.RU писало, что музеи Кургана приютили котов. Питомцы поселились в музее истории города, областном художественном музее и туристско-информационном центре.

Кот с презрительным взглядом стоит 2 миллиона рублей

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В Западном районе Кургана решили продать кота по цене однокомнатной квартиры. Объявление о продаже питомца за 2 млн рублей выставлено на сайте Avito. «Он либо презрительно на вас смотрит, либо в шоке. В остальное время спит. Злой, о чем свидетельствует фото», — пишет хозяйка кота. Кота с презрительным взглядом хотят продать за 2 миллиона рублей. Узнать у хозяйки, почему указана именно такая стоимость, не удалось. Ранее URA.RU писало, что музеи Кургана приютили котов. Питомцы поселились в музее истории города, областном художественном музее и туристско-информационном центре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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