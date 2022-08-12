За кота просят 2 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Западном районе Кургана решили продать кота по цене однокомнатной квартиры. Объявление о продаже питомца за 2 млн рублей выставлено на сайте Avito.

«Он либо презрительно на вас смотрит, либо в шоке. В остальное время спит. Злой, о чем свидетельствует фото», — пишет хозяйка кота.

Кота с презрительным взглядом хотят продать за 2 миллиона рублей. Узнать у хозяйки, почему указана именно такая стоимость, не удалось.

Ранее URA.RU писало, что музеи Кургана приютили котов. Питомцы поселились в музее истории города, областном художественном музее и туристско-информационном центре.