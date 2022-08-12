За кота просят 2 млн рублей
В Западном районе Кургана решили продать кота по цене однокомнатной квартиры. Объявление о продаже питомца за 2 млн рублей выставлено на сайте Avito.
«Он либо презрительно на вас смотрит, либо в шоке. В остальное время спит. Злой, о чем свидетельствует фото», — пишет хозяйка кота.
Кота с презрительным взглядом хотят продать за 2 миллиона рублей. Узнать у хозяйки, почему указана именно такая стоимость, не удалось.
Ранее URA.RU писало, что музеи Кургана приютили котов. Питомцы поселились в музее истории города, областном художественном музее и туристско-информационном центре.
Кот с презрительным взглядом стоит 2 миллиона рублей
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