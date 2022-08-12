Нельзя собирать грибы, если нет уверенности в его съедобности Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В сезон грибов пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области рассказала основные правила по их сбору и приготовлению. В частности, там для тюменцев отметили важность идентификации съедобных и ядовитых грибов.

«Выбирайте максимально чистые места для сбора: вдали от дорог и магистралей, населенных пунктов и промышленных предприятий. Безусловно съедобными являются только три: белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Все остальные грибы относятся либо к ядовитым, либо к условно-съедобным. Это значит, что есть их можно только после предварительного отваривания», — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Срезать грибы надо аккуратно, вместе с ножкой. Желательно класть их в плетеные корзины для обеспечения вентиляции. Сырыми их пробовать нельзя, а если возникают сомнения при идентификации — брать гриб не стоит. При сборе также важно учесть, что старые, червивые грибы и отдельно лежащие ножки и шляпки брать нельзя.

Обработать грибы нужно в первый день сбора. Необходимо учесть, что сначала «улов» перебирают по видам. Грибы нужно выкинуть если они: червивые, перезрелые, дряблые, пластинчатые или без ножек. Также стоит избавиться от тех, которые вы не можете назвать однозначно съедобными.

Условно съедобные грибы нужно замочить и отварить минимум 45 минут, в процессе дважды меняя воду — это нужно для сведения к минимуму уровня радиоактивных веществ. После этого их можно готовить. При этом для мариновки или соления грибов нужно использовать стальную или стеклянную посуду.

Ранее URA.RU также сообщало о том, как нужно выбирать арбуз и дыню. В частности, при выборе арбуза тюменцам нужно обратить внимание на внешний вид плода и место продажи.

Фото: Роспотребнадзор, ТАСС