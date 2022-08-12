12 августа 2022

Курганский губернатор удивлен, что чиновники врут

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, шумков вадим
Шумков назвал ложь чиновников «смекалистой хитринкой» Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков удивился вранью коллег регионального правительства и глав муниципалитетов. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в официальном паблике правительства Курганской области социальной сети «ВКонтакте».

«Они начали со всем соглашаться, понимая, что спорить, в попытке „заболтать“ какой-то вопрос, становится опасно для карьеры, для прочих вещей. Они начали хитрить — говорить „сделано“, отправлять фиктивный отчет и переходить к другой стадии. <…> Я надеялся, что им будет стыдно врать, но удивило, что они просто не понимали, что я от них хочу», — говорит губернатор.

По его словам, была запущена контрольная функция аппарата губернатора. Ложь чиновников он назвал «смекалистой хитринкой».

Ранее URA.RU писало о тех, за кого не стыдно губернатору Шумкову. Он отметил некоторых депутатов Курганской областной думы.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков удивился вранью коллег регионального правительства и глав муниципалитетов. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в официальном паблике правительства Курганской области социальной сети «ВКонтакте». «Они начали со всем соглашаться, понимая, что спорить, в попытке „заболтать“ какой-то вопрос, становится опасно для карьеры, для прочих вещей. Они начали хитрить — говорить „сделано“, отправлять фиктивный отчет и переходить к другой стадии. <…> Я надеялся, что им будет стыдно врать, но удивило, что они просто не понимали, что я от них хочу», — говорит губернатор. По его словам, была запущена контрольная функция аппарата губернатора. Ложь чиновников он назвал «смекалистой хитринкой». Ранее URA.RU писало о тех, за кого не стыдно губернатору Шумкову. Он отметил некоторых депутатов Курганской областной думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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