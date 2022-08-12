Курганский губернатор удивлен, что чиновники врут

Шумков назвал ложь чиновников «смекалистой хитринкой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков удивился вранью коллег регионального правительства и глав муниципалитетов. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в официальном паблике правительства Курганской области социальной сети «ВКонтакте».

«Они начали со всем соглашаться, понимая, что спорить, в попытке „заболтать“ какой-то вопрос, становится опасно для карьеры, для прочих вещей. Они начали хитрить — говорить „сделано“, отправлять фиктивный отчет и переходить к другой стадии. <…> Я надеялся, что им будет стыдно врать, но удивило, что они просто не понимали, что я от них хочу», — говорит губернатор.

По его словам, была запущена контрольная функция аппарата губернатора. Ложь чиновников он назвал «смекалистой хитринкой».

Ранее URA.RU писало о тех, за кого не стыдно губернатору Шумкову. Он отметил некоторых депутатов Курганской областной думы.