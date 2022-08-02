В Перми завершены поиски пропавшего ребенка

Ушедший из реабилитационного центра 11-летний ребенок нашелся
В Перми спустя почти трое суток найден пропавший 11-летний мальчик. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших».
«Найден, жив», — указано в группе поисковиков, которые поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске ребенка. Ранее сообщалось, что 30 июля мальчик ушел из реабилитационного центра для несовершеннолетних и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.
В конце июля в Перми пропали двое несовершеннолетних, которые после прогулки не вернулись домой. Ребят обнаружили живыми спустя несколько часов.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»Подписаться