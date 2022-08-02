02 августа 2022

В Перми завершены поиски пропавшего ребенка

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Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, пешеходный переход, горка, дети, мальчик, дети на дороге, детская безопасность
Ушедший из реабилитационного центра 11-летний ребенок нашелся Фото:

В Перми спустя почти трое суток найден пропавший 11-летний мальчик. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших».

«Найден, жив», — указано в группе поисковиков, которые поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске ребенка. Ранее сообщалось, что 30 июля мальчик ушел из реабилитационного центра для несовершеннолетних и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

В конце июля в Перми пропали двое несовершеннолетних, которые после прогулки не вернулись домой. Ребят обнаружили живыми спустя несколько часов.

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В Перми спустя почти трое суток найден пропавший 11-летний мальчик. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших». «Найден, жив», — указано в группе поисковиков, которые поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске ребенка. Ранее сообщалось, что 30 июля мальчик ушел из реабилитационного центра для несовершеннолетних и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. В конце июля в Перми пропали двое несовершеннолетних, которые после прогулки не вернулись домой. Ребят обнаружили живыми спустя несколько часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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