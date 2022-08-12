Зеленский изменил свою позицию по санкциям против россиян

13 августа 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский предложил пускать в Европу часть россиян Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский призвал давать статус беженцев россиянам, которых «преследуют» на Родине. При этом ранее украинский лидер выступал за то, чтобы запретить въезд в Европу абсолютно всем россиянам. Обращение Зеленского опубликовано в его telegram-канале. «Россиянам, которых преследуют, нужно давать статус политических беженцев, пускать их в Европу. Это нужно для тех, кто борется», — сказал Зеленский. Ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свои территории для всех граждан России. Украинский президент также выступил за то, чтобы не выдавать россиянам шенгенские визы, а граждан РФ, которые уже находятся в Европе, депортировать.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал давать статус беженцев россиянам, которых «преследуют» на Родине. При этом ранее украинский лидер выступал за то, чтобы запретить въезд в Европу абсолютно всем россиянам. Обращение Зеленского опубликовано в его telegram-канале. «Россиянам, которых преследуют, нужно давать статус политических беженцев, пускать их в Европу. Это нужно для тех, кто борется», — сказал Зеленский. Ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свои территории для всех граждан России. Украинский президент также выступил за то, чтобы не выдавать россиянам шенгенские визы, а граждан РФ, которые уже находятся в Европе, депортировать.