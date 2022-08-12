12 августа 2022

Зеленский изменил свою позицию по санкциям против россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский предложил пускать в Европу часть россиян Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский призвал давать статус беженцев россиянам, которых «преследуют» на Родине. При этом ранее украинский лидер выступал за то, чтобы запретить въезд в Европу абсолютно всем россиянам. Обращение Зеленского опубликовано в его telegram-канале.

«Россиянам, которых преследуют, нужно давать статус политических беженцев, пускать их в Европу. Это нужно для тех, кто борется», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свои территории для всех граждан России. Украинский президент также выступил за то, чтобы не выдавать россиянам шенгенские визы, а граждан РФ, которые уже находятся в Европе, депортировать.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал давать статус беженцев россиянам, которых «преследуют» на Родине. При этом ранее украинский лидер выступал за то, чтобы запретить въезд в Европу абсолютно всем россиянам. Обращение Зеленского опубликовано в его telegram-канале. «Россиянам, которых преследуют, нужно давать статус политических беженцев, пускать их в Европу. Это нужно для тех, кто борется», — сказал Зеленский. Ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свои территории для всех граждан России. Украинский президент также выступил за то, чтобы не выдавать россиянам шенгенские визы, а граждан РФ, которые уже находятся в Европе, депортировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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