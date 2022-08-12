Зеленский изменил свою позицию по санкциям против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский призвал давать статус беженцев россиянам, которых «преследуют» на Родине. При этом ранее украинский лидер выступал за то, чтобы запретить въезд в Европу абсолютно всем россиянам. Обращение Зеленского опубликовано в его telegram-канале.
«Россиянам, которых преследуют, нужно давать статус политических беженцев, пускать их в Европу. Это нужно для тех, кто борется», — сказал Зеленский.
Ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свои территории для всех граждан России. Украинский президент также выступил за то, чтобы не выдавать россиянам шенгенские визы, а граждан РФ, которые уже находятся в Европе, депортировать.
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