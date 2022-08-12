К поискам 6-летнего ребенка в Пермском крае подключились силовики

13 августа 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Силовики взяли на контроль дело о пропавшей девочке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прикамские следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 6-летней девочки. Информация опубликована на сайте СУ СКРФ по Пермскому краю. «Следственным отделом по городу Чусовой СУ СКРФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка. По сообщению о безвестном исчезновении ребенка в тот же день начата проверка», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают криминалисты. Следователи управления совместно с сотрудниками полиции и волонтерами проводят комплекс мероприятий, направленных на поиски пропавшего ребенка. К моменту написания новости о местонахождение девочки ничего не сообщалось. О том, что в Пермском крае объявили о поисках маленького ребенка, URA.RU писало ранее. 12 августа около 7 вечера 6-летняя девочка ушла в магазин и не вернулась. Она была одета в темные штаны и светлую футболку с фиолетовыми рукавами. На футболке рисунок с собакой. Известно, что рост девочки, примерно, 125 см. Об этом сообщило региональное волонтерское объединение в соцсети.

Прикамские следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 6-летней девочки. Информация опубликована на сайте СУ СКРФ по Пермскому краю. «Следственным отделом по городу Чусовой СУ СКРФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка. По сообщению о безвестном исчезновении ребенка в тот же день начата проверка», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают криминалисты. Следователи управления совместно с сотрудниками полиции и волонтерами проводят комплекс мероприятий, направленных на поиски пропавшего ребенка. К моменту написания новости о местонахождение девочки ничего не сообщалось. О том, что в Пермском крае объявили о поисках маленького ребенка, URA.RU писало ранее. 12 августа около 7 вечера 6-летняя девочка ушла в магазин и не вернулась. Она была одета в темные штаны и светлую футболку с фиолетовыми рукавами. На футболке рисунок с собакой. Известно, что рост девочки, примерно, 125 см. Об этом сообщило региональное волонтерское объединение в соцсети.