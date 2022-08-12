12 августа 2022

С челябинского озера полиция эвакуирует машины

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Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, дорожный знак, остановка и стоянка запрещена, очередь из автомобилей
В выходные берега челябинских озер наполнены припаркованными автомобилями Фото:

С побережья озера Тургояк, которое расположено в Челябинской области, будут эвакуировать припаркованные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

«В связи с увеличением количества отдыхающих на озере Тургояк водителям транспортных средств необходимо соблюдать правила дорожного движения. При создании препятствий в движении другим транспортным средствам припаркованные автомобили будут эвакуироваться», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, в ведомстве напомнили о значении дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена». В его зоне действия стоянка и остановка автомобилей не разрешается.

Ранее стало известно, что Тургояк находится на втором месте по популярности поисковых запросов о челябинских озерах. Рейтинг возглавило озеро Увильды, замыкает тройку лидеров озеро Банное под Магнитогорском.

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С побережья озера Тургояк, которое расположено в Челябинской области, будут эвакуировать припаркованные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области. «В связи с увеличением количества отдыхающих на озере Тургояк водителям транспортных средств необходимо соблюдать правила дорожного движения. При создании препятствий в движении другим транспортным средствам припаркованные автомобили будут эвакуироваться», — указано в сообщении ведомства. Кроме того, в ведомстве напомнили о значении дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена». В его зоне действия стоянка и остановка автомобилей не разрешается. Ранее стало известно, что Тургояк находится на втором месте по популярности поисковых запросов о челябинских озерах. Рейтинг возглавило озеро Увильды, замыкает тройку лидеров озеро Банное под Магнитогорском.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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