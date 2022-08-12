Гонщика, въехавшего в людей в гонках на ЕКАД, поймали

Водитель BMW не справился с управлением и вылетел на обочину, где стояли людиФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Гонщик, который въехал в людей на нелегальных гонках на ЕКАД, найден и привлечен к административной ответственности. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
«Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 за уезд с места ДТП. Он врезался в металлическое ограждение, повредив его», — сообщили в ведомстве.
В ГИБДД рассказали, что на этом месте часто собираются люди и дрифтуют. Сотрудники ГИБДД регулярно выезжают на данный адрес, чтобы привлекать водителей к ответственности. Ведомство отмечает, что дрифтовать необходимо на специальных площадках, а не на дорогах общего пользования.
Авария в районе тупика ЕКАД произошла ночью 13 августа. Водитель при управлении BMW потерял контроль над транспортным средством и наехал на ограждение. Когда водитель поехал в сторону людей, они успели отбежать, и никто не пострадал. Очевидец поделился видео, как на нелегальных гонках машина въехала в людей на обочине.
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Гонщик, который въехал в людей на нелегальных гонках на ЕКАД, найден и привлечен к административной ответственности. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 за уезд с места ДТП. Он врезался в металлическое ограждение, повредив его», — сообщили в ведомстве. В ГИБДД рассказали, что на этом месте часто собираются люди и дрифтуют. Сотрудники ГИБДД регулярно выезжают на данный адрес, чтобы привлекать водителей к ответственности. Ведомство отмечает, что дрифтовать необходимо на специальных площадках, а не на дорогах общего пользования. Авария в районе тупика ЕКАД произошла ночью 13 августа. Водитель при управлении BMW потерял контроль над транспортным средством и наехал на ограждение. Когда водитель поехал в сторону людей, они успели отбежать, и никто не пострадал. Очевидец поделился видео, как на нелегальных гонках машина въехала в людей на обочине.