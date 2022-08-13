В США увидели истинной целью Байдена госпереворот в России

13 августа 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

США плевать на Украину и защиту демократии, считает Тулси Габбард Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заинтересованность президента США Джо Байдена в кризисе на Украине вызвана тем, что он хочет устроить государственный переворот в России. Такое мнение высказала бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News. «Несмотря на все нотации и крокодиловы слезы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, „новый мировой порядок“, во главе которого, как он говорит, мы должны встать. И он его будет строить», — сказала Габбард. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны Запада не могут смириться с тем, что в мире наступил новый порядок. «Некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене, стремятся сохранить несправедливую однополярную модель», — сказал Путин.

Заинтересованность президента США Джо Байдена в кризисе на Украине вызвана тем, что он хочет устроить государственный переворот в России. Такое мнение высказала бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News. «Несмотря на все нотации и крокодиловы слезы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, „новый мировой порядок“, во главе которого, как он говорит, мы должны встать. И он его будет строить», — сказала Габбард. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны Запада не могут смириться с тем, что в мире наступил новый порядок. «Некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене, стремятся сохранить несправедливую однополярную модель», — сказал Путин.